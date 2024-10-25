喬欣祕婚富二代？又被爆炒霸榜熱搜 這次傳她備孕中

喬欣結婚的事情兩度熱炒，再次霸榜上了熱搜。(取材自微博)

女星喬欣因電視劇「歡樂頌」打開知名度，她與戲劇男神楊洋的緋聞 曾掀起熱議。今年7月傳出喬欣與富二代祕密結婚，消息傳出讓喬欣再度成為話題焦點，但她並未回應；近日同樣話題再度網路發燒，「#疑似喬欣結婚」持續霸占熱搜榜首。

綜合媒體報導指出，近日網路有消息指出，喬欣已經在去年7月與圈外男友秘密結婚，男方家境不錯，是某企業的富二代，而且個子高，雙方可謂是門當戶對，最關鍵的是對喬欣也很好；知情人還透露，喬欣目前推掉了許多工作，正在專心備孕。

喬欣出道多年，最出圈的角色一直是「歡樂頌」裡的關雎爾，最近一段時間沒有看到喬欣有什麼工作安排，網友扟出，作為一個上升期的小花，工作室帳號隔一個月才營業一次，看來「網上傳她結婚的消息不是空穴來風」。

知情人爆料喬欣是重組家庭，家業是繼父的，而當時被起底的富二底，是深圳知名房地產 開發商鴻榮源集團的二公子賴柏霖，身家不凡。據悉喬欣與男友是經過家裡的人介紹，所以喬欣的父母對於女婿必定也是知根知底，兩人屬於商業聯姻。