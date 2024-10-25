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黃聖依才說想離婚 又反轉誇「楊子可愛」…被酸演劇本

娛樂新聞組 / 綜合報導
黃聖依(左)突然不想離婚揚子的理由，讓不少人難以理解。(取材自微博)
黃聖依(左)突然不想離婚揚子的理由，讓不少人難以理解。(取材自微博)

「星女郎」黃聖依與富商老公楊子結婚17年，一直給人恩愛甜蜜印象。近日，兩人連袂上綜藝「再見愛人4」，黃聖依在節目中自爆已是想離婚的第三年了，而楊子亦坦承在2022年時二人確實有分開過。言猶在耳，黃聖依在最新一期節目中突然表示不想離婚了，還說「楊子很可愛，很真實」，態度大反轉讓網友紛紛表示，「根本就是劇本」。

黃聖依在節目中表示，覺得自己活在楊子構建的思想世界裡，有點像「楚門的世界」，讓她感覺快要聽不到自己的聲音了；楊子則說，他和黃聖依的婚姻在外人看來可能是成功，但其實是一地雞毛。據悉，他倆目前是處於分居狀態，參加節目就是找出其中原因及修補關係。

但不少網友就開始質疑他們在節目中造假，因為有網友偶遇他們夫妻在拍攝節目時，有說有笑，看起來關係很好，一點都不像想離婚的樣子。果然，在最新一期節目中，黃聖依突然表示不想離婚了。

她說：「今天我覺得很開心，是覺得我可以看到他在我面前顯示一些不知所措或者弱勢的那一面。這是在我生活當中看不到的，但是我會覺得這個是很真實，非常可愛的一面，然後反而會讓我覺得是很輕鬆的一個相處的一個狀態。」

節目來賓對黃聖依「不離婚」的理由都感到難以理解，有人甚至吐槽她「簡直兒戲」。

對此網友也紛紛表示，「他們單純是拍攝節目騙流量而已」，還有人說，「根本就是劇本」、「觀眾都被耍了」。

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