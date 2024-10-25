被迫休息一年… 王嘉爾自爆「被抑鬱症折磨」

王嘉爾自爆罹患抑鬱症。(取材自微博)

近年將工作重心移往大陸的香港 人氣歌手王嘉爾，停工將近一年，近日他與好友一起接受訪問，吐露自己因為精神狀態不佳，「被迫休息」一年，他更自曝有抑鬱症。當被問到「想35歲前當爸」時 ，王嘉爾表示肯定，「我另一半願意生育的話，我更想多陪小孩一起長大」，相關訊息引起網友議論。

王嘉爾去在大陸進行巡演，但年底北京場曾爆健康出狀況，一度喊停，他今年7月接受雜誌專訪時也曾透露，過去十年一直往前衝衝衝，輾轉在不同的城市之間，每天大概只能睡三、四個小時，其餘的時間都在工作，忙到有些焦慮，最終選擇休息。

而近日，港媒公開王嘉爾與結拜兄弟，「TEAM WANG design」共同創辦人張權（Henry）一起受訪的影片，片中王嘉爾談到休息近一年時間，坦言是被迫休息，「因為我狀態真的不是很好，例如有抑鬱症」。不過經過休息後狀態有所好轉，他正面看待，「一切都是最好的安排，剛好遇到很多問題，但現在我覺得心理、邏輯和心態都比之前健康很多。」

王嘉爾並透露明年下半年會回歸，重啟工作。

看到這個消息，不少粉絲在留言區為他打氣，「好好調整好好休息」、「他真的好真誠」。

當王嘉爾談到自己希望在35歲前成為父親的願望時表示，「我想成為一個好爸爸，給予孩子我所能給予的一切愛與關懷。」

一旁王嘉爾好友Henry也證實，「他確實是有少少情緒病」，表示去年是他見過王嘉爾最不開心的時期。Henry知道王嘉爾自我要求高，當時他身邊人和他想不一致，所以他就給自己很多壓力。Henry也直言，作為好友能做的也就是陪他聊聊天，做好分內事減輕他的壓力，畢竟最終還是要靠他自己克服。