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林志玲3歲兒子會拿吉他唱歌 AKIRA曝原因是「室友」

記者陳建嘉／即時報導
林志玲與AKIRA的3歲兒子因為MIYAVI拿起吉他學唱歌。(摘自YouTube)
林志玲與AKIRA的3歲兒子因為MIYAVI拿起吉他學唱歌。(摘自YouTube)

林志玲與日籍老公AKIRA結婚後，雖然淡出演藝圈，將生活重心放在家庭、慈善事業，而她的老公AKIRA最近參加的大陸綜藝「披荊斬棘的哥哥4」將於25日播出總決四，24位男星爭奪17個成團名額，並於宿舍舉行最後一夜的畢業晚會，眾多明星還有安排了頒獎及感性告白的環節，AKIRA還點名感謝室友MIYAVI（石原崇雅），並提到3歲兒子。

AKIRA一改過往的粗獷、帥氣面貌，在「披荊斬棘4」展現溫柔，包括愛哭、很怕吃辣、睡覺打鼾等，讓MIYAVI忍不住爆料，每次都會錄下他打呼的影片，AKIRA在節目中最想感謝的人，也是多年好友MIYAVI，提到3歲兒子看到對方表演後，還拿起吉他學唱歌，AKIRA並感謝其他團員，「成年之後能夠有這種感受到青春的機會，真的很少，所以我在此感謝大家」，並向大家乾杯鞠躬致意，並舉起飲料乾杯，畫面非常溫馨。

AKIRA還意外在畢業晚會中獲得「歌壇連載作家獎」，原因是他參加節目以來，就在社群發表了31篇小作文，累積字數達1萬2424字，每一篇都真情流露，他也感性回應「我還在學習中文，平時有語言不通的地方，我都會記錄在部落格上」。

林志玲與AKIRA的3歲兒子因為MIYAVI拿起吉他學唱歌。(摘自YouTube...
林志玲與AKIRA的3歲兒子因為MIYAVI拿起吉他學唱歌。(摘自YouTube)

林志玲與AKIRA婚後幸福。(志玲姊姊慈善基金會提供)
林志玲與AKIRA婚後幸福。(志玲姊姊慈善基金會提供)

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