杜淳妻修包遭櫃姐冷暴力 「隱形歧視」掀熱議

男星杜淳(右圖)與老婆王燦。(取材自小紅書)

大陸演員杜淳曾演出「漢武大帝」，妻子王燦本是素人，2021年夫妻倆一塊上陸綜「婆婆和媽媽2」首度曝光，兩人育有一女「小蛋餃」。王燦日前分享在品牌專櫃遭歧視 、冷暴力經過，引發共鳴和熱議，一度上了熱搜冠軍。

王燦面容秀麗，在「婆婆和媽媽2」她挺著孕肚吵著要杜淳安排演丫嬛，杜一口就拒絕「妳演不了，太假」，十分有趣。此後，她以明星妻子身分常參加時尚活動。

王燦收到粉絲私訊，說去專櫃買口紅被櫃姐翻白眼，回想自己孕期時，因為包包壞了拿去專櫃（非購買之處）修理。當天穿著隨意沒有打扮，也沒被看出是名人的妻子。櫃姐聽到她來意就收起笑容，接著面無表情、連續說了四到五次「您這包如果是假的，我們這邊就自動給您銷毀了」，無論她的態度有多配合都一樣，直到另一個櫃姐過來化解僵局。

另一次她逛服飾品牌，試了一件後不合適就沒買，銷售員馬上收起笑容，連一句「慢走」都沒，沒再理過她。王燦此後有一段時間都不想再去商店，覺得不買些什麼很尷尬，都不好意思走出來，「雖然想想大家都不容易，但也應該給我們這些消費者應有的購物自由，拒絕專櫃隱形歧視」。

王燦遭歧視經驗曝光後，有不少人認同表示，「所以我現在喜歡網購」、「這種服務態度我接受不了」、「以為自己高大上」。