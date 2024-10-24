「最美李莫愁」59歲雪梨 一口黃牙驚呆網友

女星雪梨開設社群帳號，一口黃牙驚呆網友。（取材自小紅書）

59歲港星雪梨（嚴慧明）當年因飾演古天樂版本「神鵰俠侶」中的李莫愁而火紅，在1980、90年代紅極一時，還被譽為是「最美李莫愁」；而她當時在當紅時卻爆出介入已故男星徐少強的婚姻並生了一對子女。

她日前開設小紅書 帳號，取名為「雪梨李莫愁」，她一連發了四個貼文，曬出年輕時的照片，最後則曝光現況，配文寫下：「如假包換雪梨李莫愁本人，還記得我嗎？」影片中她頂著一頭極短髮，穿著寬鬆T恤，和粉絲打招呼，並特別標注「李莫愁」、「歲月不敗美人」、「神鵰俠侶」等字。

雖然她很勇敢素顏上鏡，但是蠟黃臉色和黃牙齒仍嚇到不少網友直呼，「阿姨一看就是老菸槍了」、「好心啦！去美白牙啦」、「嚇得我趕緊丟掉手裡的菸」。雖然有不少網友驚訝雪梨老很多，但也有網友緩頰，表示都已經快60歲，如果有化妝，應該還是很漂亮。