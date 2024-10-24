「最美李莫愁」59歲雪梨 一口黃牙驚呆網友
59歲港星雪梨（嚴慧明）當年因飾演古天樂版本「神鵰俠侶」中的李莫愁而火紅，在1980、90年代紅極一時，還被譽為是「最美李莫愁」；而她當時在當紅時卻爆出介入已故男星徐少強的婚姻並生了一對子女。
她日前開設小紅書帳號，取名為「雪梨李莫愁」，她一連發了四個貼文，曬出年輕時的照片，最後則曝光現況，配文寫下：「如假包換雪梨李莫愁本人，還記得我嗎？」影片中她頂著一頭極短髮，穿著寬鬆T恤，和粉絲打招呼，並特別標注「李莫愁」、「歲月不敗美人」、「神鵰俠侶」等字。
雖然她很勇敢素顏上鏡，但是蠟黃臉色和黃牙齒仍嚇到不少網友直呼，「阿姨一看就是老菸槍了」、「好心啦！去美白牙啦」、「嚇得我趕緊丟掉手裡的菸」。雖然有不少網友驚訝雪梨老很多，但也有網友緩頰，表示都已經快60歲，如果有化妝，應該還是很漂亮。
雪梨1979年踏入演藝圈，1995年，她在電視劇「神鵰俠侶」中以「李莫愁」一角聲名大噪。雪梨的初戀是張國榮，但戀情僅維持半年就告吹。15歲時愛上已婚男星徐少強，誤當「小三」，17歲就替徐少強生了一子，隔三年又生下一女。雪梨一直相信徐少強承諾會和太太離婚再跟她結婚，最後男方卻卻背棄承諾。1988年兩人分手，雪梨情傷後移民加拿大，近年才回到香港。
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