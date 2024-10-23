陸男星辣妻爆「被精品櫃姐歧視」 數千網友怒了：投訴她

大陸男星杜淳、妻子王燦。(圖／摘自王燦微博)

中國大陸男星杜淳與妻子王燦時常在網路上互動，相當熱絡，最近王燦發長文，講述自己曾被櫃姐歧視 的經歷，呼籲拒絕專櫃隱形歧視，此文立刻登上微博 熱搜，但反而有不少網友引發共鳴，直呼「以為自己高大上」。

王燦在微博發文提及，有粉絲私訊表示，去專櫃買口紅時被櫃姐翻白眼，所以心情不好，這讓王燦想起自己也有類似的經驗，王燦說曾在懷孕期間去某專櫃維修包包，被漂亮的櫃姐頻繁重複提示「如果發現這包是假的，我們這邊就自動給您銷毀了」，令她感到不適，之後櫃姐拿單子給她填，過程中不斷強調「包包如果是假的會銷毀」這句話，共講了4、5次，讓王燦心裡很不舒服，最後不滿回嗆櫃姐：「我進來之後您一共強調了4、5遍，沒必要吧，如果是假的，我怎麼可能特意跑到專櫃來修。」最後是其他櫃姐緩頰，才終於和解。

王燦說，經過這兩件事之後，一段時間都不想進店。 「覺得不進去買點什麼都不好意思走出來。主要覺得會很尷尬。」留言區不少網友留言分享類似經歷，直呼一些櫃姐太離譜。「櫃姐們確實都愛裝高貴，可能看多了高貴的人誤以為自己也是大小姐」、「如果是我早就懟回去了」、「所以我現在喜歡網購」、「以為自己高大上」。