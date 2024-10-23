新片中大吵 劉德華針鋒相對 莫文蔚情緒崩潰

「焚城」莫文蔚(右)和劉德華意見不合、針鋒相對。(圖／華映娛樂提供)

天王巨星劉德華 聯手歌壇天后莫文蔚、實力派演員白宇、鄭則仕、王菀之、王丹妮、林保怡、鄭則仕及區嘉雯等眾多演員演出的新片「焚城」備受矚目。電影中劉德華（華仔）與莫文蔚堅持不同立場，不時針鋒相對，而一場面對災難的絕望消息，莫文蔚演到情緒崩潰，難以平復心情，劉德華送上愛的抱抱，平撫她的心情，更讚美說：「這是影后級的演出啊！」

「焚城」更是香港 罕見的災難大片，不但動作難度更高，輻射外洩引發的浩劫場面極為浩大，也是集合香港台前幕後黃金組合打造的超級強片。前導預告可以見到更為驚人的災難場面，更可以見到莫文蔚飾演的代理特首，與華仔飾演的環保專家范偉立就撤離計畫展開激烈爭執，雙方各有立場，你來我往、戲劇張力十足。

劉德華在莫文蔚自從「童夢奇緣」後，相隔19年後再度合作，兩人之前扮演母子，但這回兩人成為在會議上意見相左的官員，代理特首莫文蔚為了降低民眾恐慌，堅持封鎖災難訊息，引來劉德華嚴厲質疑及批評，兩人上演多場唇槍舌戰的對手戲，演來依然默契十足，演技火花四射。

而一場眾人必需面對絕望狀況的重頭戲，場面讓人動容，莫文蔚演到情緒崩潰，拍完後久久難以平復自己的心情，華仔連忙送上愛的抱抱安慰她，更讚美她這次的演出充滿層次，演技出色，「這是影后級的演出！」莫文蔚表示 「焚城」拍攝多場情緒激動場面，過足戲癮，「這次是按故事時間順拍，一開機就要全心投入，要一氣呵成，每一場都像是要一口氣拍完一整部作品般的努力。」