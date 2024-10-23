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陸星爭議妻自爆遭櫃姐歧視 網：難怪大家寧願網購

娛樂新聞組／即時報導
中國男星杜淳與老婆王燦。 (取材自小紅書)
中國男星杜淳與老婆王燦。 (取材自小紅書)

大陸男星杜淳妻子王燦近日發長文，講述自己曾被櫃姐歧視的經歷，呼籲拒絕專櫃隱形歧視，此文一出，就上了微博熱搜，網友也分分留言評論。

王燦表示自己曾在懷孕期間去某專櫃維修包包，被漂亮的櫃姐頻繁重複提示「如果發現這包是假的，我們這邊就自動給您銷毀了」，令她感到不適。還有一次去另一家店購物，因試了一件衣服不太合適就沒買，銷售便立刻變臉不再搭理她。

王燦說，經過這兩件事之後，一段時間都不想進店。 「覺得不進去買點什麼都不好意思走出來。主要覺得會很尷尬。」

對此，留言區不少網友留言分享類似經歷，直呼一些櫃姐太離譜。「櫃姐們確實都愛裝高貴，可能看多了高貴的人誤以為自己也是大小姐」、「如果是我早就懟回去了」、「所以現在優衣庫，UR，HM這些才會越來越多」、「這就是寧願網購不願意去專櫃的很大一個原因」。

杜淳的老婆王燦去年開心曬出生日現場照片。（取材自微博）
杜淳的老婆王燦去年開心曬出生日現場照片。（取材自微博）

王燦自從嫁給杜淳，年齡差一直備受爭議，之前網傳王燦已經40多歲，去年生日有網友就語氣不好地留言：「這是幾歲呀，敢說麼」。王燦回應道：「35歲」。更有網友酸言酸語地吐槽王燦：「二婚嫁一婚」，對於這樣的惡評，王燦硬氣回懟對方：「二婚怎麼了？你保證你能不離婚？」

日前黃曉明女友葉珂被爆曾參加傳說中的「天王嫂訓練班」，王燦也被挖出和葉珂昔日同框照，遭質疑也是訓練班出身。王燦則在個人的社交平台上澄清傳聞，她曬出了一張美照，並配文，「不是名媛，沒報過班」。

歧視 黃曉明 微博

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