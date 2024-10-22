昔逃漏稅慘被封殺 范冰冰最新動態：變農婦下田耕作
范冰冰2018年因為逃漏稅風波，遭到中國大陸演藝圈的全面封殺，聲勢一落千丈，近年她全面復出，只是似乎還是無法重回大陸演藝圈，轉而向國際影人合作並出席各大國際影展，成為正港的「國際女星」。
馬來西亞導演張吉安在臉書分享，他的新作「地母」在10月16日殺青，劇情是在馬來西亞吉打租下幾畝田地，三個月內從種稻到收割，將田中荒廢的老木屋重新修建，而其中的女主角竟然就是范冰冰。
他說：「去年12月，范冰冰從新加坡國際電影節結束，越橋來馬兩天，經紀人聯繫上製片人，約我私下見面認識。那時見面的初衷是認識一名新朋友，也沒帶任何劇本企劃過去，畢竟不曾跟有明星光環的演員合作，我自知拍的並非什麼商業主流大電影。」
兩人熟識後，范冰冰主動敲破冰點：「大家在影展紅毯上看到我的時候是明星，我的工作必須展現當下最佳狀態。拍電影時，即便你將我糟蹋成垃圾，我奉陪到底。」她聽完其中一部「地母」的故事，篤定說：「這一部我很喜歡，留給我可以嗎？」張吉安大讚：「她非常敬業，配合度極高，感性通透、演繹伸縮很強，是值得再合作的好演員。」
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