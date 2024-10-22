昔逃漏稅慘被封殺 范冰冰最新動態：變農婦下田耕作

范冰冰(右)演出張吉安導演的新作「地母」，下田耕作。(圖／摘自臉書)

范冰冰 2018年因為逃漏稅風波，遭到中國大陸演藝圈的全面封殺，聲勢一落千丈，近年她全面復出，只是似乎還是無法重回大陸演藝圈，轉而向國際影人合作並出席各大國際影展，成為正港的「國際女星」。

馬來西亞導演張吉安在臉書 分享，他的新作「地母」在10月16日殺青，劇情是在馬來西亞吉打租下幾畝田地，三個月內從種稻到收割，將田中荒廢的老木屋重新修建，而其中的女主角竟然就是范冰冰。

他說：「去年12月，范冰冰從新加坡 國際電影節結束，越橋來馬兩天，經紀人聯繫上製片人，約我私下見面認識。那時見面的初衷是認識一名新朋友，也沒帶任何劇本企劃過去，畢竟不曾跟有明星光環的演員合作，我自知拍的並非什麼商業主流大電影。」