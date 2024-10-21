唐嫣官宣「新身分」 網友讚：上海的兩顆明珠

「浦西明珠」汪小姐唐嫣成為東方明珠電視塔形象大使。(取材自微博)

中國演員唐嫣近日有了新身分，獲官宣成為東方明珠電視塔形象大使，官博並曬出唐嫣和東方明珠的合照，引用唐嫣在「繁花 」中的台詞發文，「我是我自己的碼頭，充滿生命力的上海小囡」。相關消息引起網友議論，還有人大喊，「想偶遇汪小姐」、「上海的兩顆明珠」。

唐嫣在王家衛首部電視劇「繁花」中飾演「浦西明珠」汪小姐，劇中情節正是發生在東方明珠塔建設落成的1994年，唐嫣飾演的汪小姐外號就叫「浦西的東方明珠」，而她生動演技獲提名白玉蘭獎最佳女主角、飛天獎優秀女演員、金鷹獎最佳女主角，聲勢再上一層樓。

據悉，今年是東方明珠廣播電視塔開業30周年，在東方明珠最新遊輪「上海之星」上，唐嫣接過了聘書，正式成為東方明珠的形象大使，網友熱評第一就是「浦西明珠和東方明珠完美契合」。

正式官員宣後，唐嫣發文，「很榮幸在東方明珠塔30周年之際加入這個家庭，期待共築精采未來」，她在受訪時也表示，「那麼重要的一個任務交給了我，我覺得是莫大的榮幸，我也非常開心。因為從小是看著東方明珠建起來，看到它一個球、兩個球、三個球一點點建起來，所以心裡也非常有這種從小一起成長的感覺」。

隨後，東方明珠廣播電視塔官博火速回應，「明珠，歡迎明珠回家」。