挑戰從年輕演到老 曾舜晞談淒美戀愛

曾舜晞在新劇中飾演一個熱心的俠客。(取材自微博)

「七夜雪」講述藥師谷谷主薛紫夜（李沁飾）結識為友人之子求藥的霍展白（曾舜晞飾），各有執念的兩人從針鋒相對，到成為惺惺相惜的知己，卻因各自背負的責任而難言愛意，最終天人永隔的故事。

新京報報導，曾舜晞談到這部劇時表示，霍展白是一位熱心的俠客，他的身影總是出現在最需要他的地方；身為天山大弟子、霍展白是中原第一俠客，他的劍、武功都不能拖泥帶水，所以在進組前，曾舜晞特意做了體能訓練和武術訓練，這也使得他在劇裡面「打得很痛快」。

曾舜晞坦言，「七夜雪」從故事框架到角色性格都很吸引自己，這個故事不僅有複雜的情感糾葛，還有江湖大義的部分，能讓人笑出來也能讓人哭出來。

在「七夜雪」的故事中最令人唏噓的部分是，直到和薛紫夜生死相隔，霍展白才後悔未曾表白，暮年時分，霍展白也是獨自一人。因此，霍展白在劇中的年齡跨度很大，從青年到老年，人物的眼神也有了非常大的變化，曾舜晞坦言，對自己而言確實是一大挑戰。

據報導，薛紫夜、霍展白的感情線是一大看點，兩人的初次相遇並不愉快，彼此充滿戒備與敵意。在日復一日的相處中，他們逐漸發現對手的閃光點，從針鋒相對到默契加深，再到互相救贖，情感逐漸昇華。

在曾舜晞看來，兩人之間的感情純粹又淒美。霍展白和薛紫夜之間的感情並非一蹴而就，而是經歷時間的打磨，慢慢理解對方的堅持、心疼對方的遭遇，彼此靠近互相治癒，「這麼一份隆重的愛，可惜命運弄人，這份感情最終的歸宿不是那麼盡如人意。」

談及和李沁在劇中演對手戲，曾舜晞則表示，李沁戲裡戲外有很強的反差感，「每次導演一喊開始，她就立刻收起笑容，假裝高冷起來；導演一喊結束，又立刻回歸歡脫，真的很有反差。」