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金鷹獎狀況多 閻妮、張新成險摔跤 李沁收「大雞腿」

娛樂新聞組／綜合報導
閻妮(右二)出場時不小心絆了一跤，幸好被一旁的王星越抓住。(取材自微博)
閻妮(右二)出場時不小心絆了一跤，幸好被一旁的王星越抓住。(取材自微博)

第32屆中國電視金鷹獎頒獎典禮日前舉辦，現場眾星雲集，除了頒獎環節，「小狀況」也不斷。首先是穿著黑色開叉長裙的閻妮出場時，不小心絆了一跤，幸好被一旁的王星越抓住，無獨有偶，張新成下台階時，也不小心扭了一下腳。另外，何炅送李沁「大雞腿」抱枕時，一度讓現場好尷尬。

當晚，趙麗穎身穿吊帶蓬蓬裙，搭配短髮造型，優雅俏麗；李沁的刺繡紗裙，溫婉浪漫；譚松韵的甜美公主造型，也獲得不少好評。但最讓人眼睛一亮的還是關曉彤，她穿著一襲低胸高衩黑色亮片禮服，搭配一頭黑直長髮，女神氣勢十足。

頒獎典禮上的「小插曲」也讓網友議論紛紛。

首先是穿著黑色開叉禮服的閻妮在出場時，不小心絆了一跤，被身旁的王星越眼疾手快扶住，解除危機，不過，一旁的譚松韻、周深還是被嚇得張大了嘴。不只閻妮，張新成下台階時，也不小心扭了一下腳，但他快速穩住腳步，還調皮地往前蹦了兩下，以掩飾差點摔倒的尷尬。

此外，在主持人何炅的熱場環節中，何炅送了吳越「繁花」中同款公務包，還對吳越說「包你獲獎」，結果吳越視后、女配雙雙落空；何炅也送給李沁「大雞腿」抱枕，只見穿著美美禮服的她，抱了一支「大雞腿」，畫面奇異讓人尷尬。

何炅(右)送了李沁「大雞腿」抱枕。(取材自微博)
何炅(右)送了李沁「大雞腿」抱枕。(取材自微博)

繁花 趙麗穎

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