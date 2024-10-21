「演員請就位」邀哈利波特「榮恩」當評審？ 網友想起了「她」…

不少網友想起「演員請就位」前兩季的導師趙薇。(取材自微博)

大陸綜藝節目「演員請就位」近日將推出第三季，傳導師名單中，包括在電影「哈利波特 」中飾演「榮恩」的英國演員魯伯特葛林特（Rupert Grint），消息一出，引發網友議論，有人喊話「不要丟臉丟到國外啊」，還有網友對連兩季都出任導師的趙薇 沒有在名單中，感到可惜。

「演員請就位」主要是邀請演員以短劇方式考驗演技，先前播出的兩季中，陳凱歌、爾冬陞、趙薇、郭敬明等導師群屢屢創造話題，多達數十位的演員參賽者，也多次成為媒體關注焦點。

近日，「演員請就位」暌違四年將推出第三季，劇組公開導師名單，除了章子怡及陳凱歌，竟加入「哈利波特」中飾演「榮恩」的英國演員魯伯特葛林特，以及71歲的法國影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）。

名單公布後，網友意見兩極，有人對於節目走向國際化相當開心，但也有人吐槽，「不要丟臉丟到國外啊」、「外國人聽得懂中文嗎？怎麼指導演員？」、「請榮恩完全沒說服力啊，現在也就算歐美18線吧」。