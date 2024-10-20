李現33歲生日… 「她」連6年獻祝福 還加碼「國色芳華」帥氣劇照

楊紫曬出5年前兩人的合照，為李現慶生。(取材自微博)

大陸人氣男星李現日前迎來33歲生日，他的老同學楊紫在個人社交平台轉發5年前的博文為他慶生，並配文「又一年生日快樂」，隨後，李現留言，「謝謝我的老朋友！新的一年一起順順利利！『國色芳華』收視長虹」。

據悉，楊紫與李現是北京電影學院的表演系同學，但因為兩人不同班，所以求學時並不熟識，直到2019年，楊紫和李現合作電視劇「親愛的，熱愛的」才熟悉起來，兩人在劇中的甜蜜互動，也讓不少觀眾大呼「好配」，紛紛敲碗再合作。

果然，暌違6年，兩人今年再度攜手唐朝傳奇古裝劇「國色芳華」，楊紫在劇中飾演女主角「何惟芳」、李現演出男主角「蔣長揚」，2人從創業互助到收穫愛情，女企業家與男投資 人的雙強聯手，堪稱精采可期。

而楊紫在送上生日祝福時，刻意配上一張李現在「國色芳華」中的海報，畫面中可見他的帥氣側顏，再一次以實際證明了他倆的深厚友誼。