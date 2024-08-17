我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國「這名校」巴黎奧運狂拿12金 獎牌總數只輸7國

富豪蓋蒂出售柏克萊「希臘羅馬式」別墅 開價500萬

汪小菲在台又鬧事 網友諷：發瘋天花板

娛樂新聞組／綜合報導
汪小菲(右)5月宣布再婚，娶回台灣網美Mandy。(取材自微博)
汪小菲(右)5月宣布再婚，娶回台灣網美Mandy。(取材自微博)

中國富商汪小菲與台灣女星大S徐熙媛）離婚後，今年5月娶回網美Mandy（馬筱梅），除了經常大秀恩愛，他似乎也很常陪老婆回台灣。近日，汪小菲被爆料，在台灣訂了一間餐廳準備用餐，他一抵達就表示要馬上入座，被店員告知位置還在收拾後，竟當場發飆， 奧客(台語，不受歡迎的客人)行徑掀起討論。

有網友在Threads上分享，汪小菲與Mandy預定了當天8時15分的座位，夫妻兩人7時20分抵達餐廳後便向店員告知要馬上入座，然而，汪小菲得知位置還在整理後，他竟燃起無名怒火，竟突然朝著店內員工發飆，咆哮：「你們腦袋是鏽了是不是？空的桌子為什麼不能入座」。

當店員緊急將座位整理完畢，大約7時40分帶著兩位「貴客」入座，汪小菲和Mandy看了菜單之後，便直接離場，此時店員上前關切情況，汪小菲僅回應：「不想吃了。」態度相當惡劣。該則貼文曝光後，立刻引來眾多網友關注，許多人在留言區表示：「真沒禮貌」、「素質真差」、「小菲沒有兩面評價在人間！哈哈哈」、「到底何時要滾出台灣」、「汪小菲真的是發瘋天花板，愛死」、「為什麼還賴在台灣不走啊」。

汪小菲2009年與媽媽張蘭，建立「麻六記」飲食企業，開了多家分店。在汪小菲與大S的離婚後風波期間，張蘭藉機撈金，酸辣粉等產品在直播平台爆紅。新婚妻子Mandy也經常出現在直播畫面中，幫忙汪小菲帶貨。

張蘭(圖)和汪小菲一起成立餐飲品牌麻六記，張蘭曾在兒子離婚事件時藉機撈金，酸辣粉...
張蘭(圖)和汪小菲一起成立餐飲品牌麻六記，張蘭曾在兒子離婚事件時藉機撈金，酸辣粉等產品在直播平台爆紅。（取材自新民周刊）

汪小菲 大S 徐熙媛

上一則

潘越雲收藏百張黑膠 明年發新曲

下一則

「老狐狸」脫穎而出 將代表台灣角逐奥斯卡

延伸閱讀

汪小菲在台灣又「鬧事」？上餐廳失控朝店員狂咆哮

汪小菲在台灣又「鬧事」？上餐廳失控朝店員狂咆哮
大S兒子直播想出鏡 對汪小菲吐一句話驚呆網友

大S兒子直播想出鏡 對汪小菲吐一句話驚呆網友
大S兒子想出鏡 對汪小菲口出狂言驚呆網友

大S兒子想出鏡 對汪小菲口出狂言驚呆網友
張雨綺傳有新歡 戀上小12歲籃球員 「一家四口」外出吃飯

張雨綺傳有新歡 戀上小12歲籃球員 「一家四口」外出吃飯

熱門新聞

馮紹峰穿著全黑西裝，相當帥氣。(取材自微博)

同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合

2024-08-12 07:00
李李仁和陶子在新加坡玩得很開心。（取材自Instagram）

李李仁機場安檢說了一句話 惹哭女海關當場飆淚

2024-08-14 01:40
賈玲被眼尖網友發現，似乎復胖了一些。(取材自微博)

小腹凸、臉變圓… 賈玲為電影減重50公斤「復胖」了？

2024-08-15 08:00
蔡淳佳歌聲動人。(Joi Music提供)

神隱10多年 玉女歌手年近50歲仙氣迷人

2024-08-15 23:20
周星馳經典喜劇片「食神」將在內地重映。(取材自微博)

時隔28年… 周星馳「食神」首登內地大銀幕 網：欠星爺的電影票該還了

2024-08-12 21:31
曹駿有望參演「唐詭3」。(取材自微博)

沒流量、沒大咖的「唐詭2」火了… 觀眾推薦「童身出身的他」加盟續集

2024-08-12 08:00

超人氣

更多 >
4生肖運勢走上坡 屬馬準備升職、他們感情生活最幸福

4生肖運勢走上坡 屬馬準備升職、他們感情生活最幸福
巴菲特住了70年的房子當初只花3.1萬 他的5個購屋名言

巴菲特住了70年的房子當初只花3.1萬 他的5個購屋名言
男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了

男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了
「先天健身聖體」 女童獲傅園慧關注 學游泳「腿像有螺旋槳」

「先天健身聖體」 女童獲傅園慧關注 學游泳「腿像有螺旋槳」
紐約州低收入家庭 每月15元便可享用網路

紐約州低收入家庭 每月15元便可享用網路