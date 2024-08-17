汪小菲在台又鬧事 網友諷：發瘋天花板

汪小菲(右)5月宣布再婚，娶回台灣網美Mandy。(取材自微博)

中國富商汪小菲 與台灣女星大S （徐熙媛 ）離婚後，今年5月娶回網美Mandy（馬筱梅），除了經常大秀恩愛，他似乎也很常陪老婆回台灣。近日，汪小菲被爆料，在台灣訂了一間餐廳準備用餐，他一抵達就表示要馬上入座，被店員告知位置還在收拾後，竟當場發飆， 奧客(台語，不受歡迎的客人)行徑掀起討論。

有網友在Threads上分享，汪小菲與Mandy預定了當天8時15分的座位，夫妻兩人7時20分抵達餐廳後便向店員告知要馬上入座，然而，汪小菲得知位置還在整理後，他竟燃起無名怒火，竟突然朝著店內員工發飆，咆哮：「你們腦袋是鏽了是不是？空的桌子為什麼不能入座」。

當店員緊急將座位整理完畢，大約7時40分帶著兩位「貴客」入座，汪小菲和Mandy看了菜單之後，便直接離場，此時店員上前關切情況，汪小菲僅回應：「不想吃了。」態度相當惡劣。該則貼文曝光後，立刻引來眾多網友關注，許多人在留言區表示：「真沒禮貌」、「素質真差」、「小菲沒有兩面評價在人間！哈哈哈」、「到底何時要滾出台灣」、「汪小菲真的是發瘋天花板，愛死」、「為什麼還賴在台灣不走啊」。