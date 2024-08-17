范丞丞斷開歐陽娜娜 親密私會長髮妹

范冰冰的親弟弟范丞丞(圖)，被狗仔拍到在聚餐時與一位女性互動親密。（圖／寶格麗提供）

中國女星范冰冰的親弟弟范丞丞，過去與歐陽娜娜緋聞頻傳，近日他被狗仔拍到在聚餐時與一位女性互動親密，他還貼心地為對方整理頭髮，有網友指出女方神似女星周潔瓊。范丞丞工作室16日發聲明回應，強調「抵制偷拍」。然而網友認為聲明沒有承認也沒有否認戀情，加上聚餐友人包括被踢爆出軌的買超，粉絲灌爆留言「交友謹慎」。

據搜狐娛樂報導，一段「疑似范丞丞戀情」的影片在微博瘋傳，據悉，范丞丞日前和買超等好友聚會，身旁竟出現一名長髮女子頭戴鴨舌帽的神祕女子，她與范丞丞在吃飯過程中有說有笑，不僅范丞丞貼心幫女方整理頭髮，對方還伸手過去揉范丞丞的臉，兩人互動相當親密。而同席的買超是富二代，同時是女星張嘉倪老公，去年傳出婚變，時常被狗仔拍到帶不同女子上夜店。

有網友瘋猜女方樣貌神似周潔瓊，其工作室立刻發文否認，附上3個叉叉符號：「不是。」范丞丞也透過工作室發出聲明，感謝外界的關注，「丞丞近期正專心投入電影的拍攝工作，在拍攝間隙的休息時間與圈外好友髮小多人私下聚餐。」文中，工作室也強調堅決抵制偷拍、造謠行為，但對范丞丞被揣測戀情一事，沒有承認也沒有否認。

范丞丞與歐陽娜娜的戀情傳聞一直甚囂塵上，當時不僅兩人的社群網站被挖出多張親密合照。不過，過去范丞丞否認戀情相當果斷，他的工作室曾發聲明澄清與歐陽娜娜的緋聞，且透過律師點名數個造謠網路帳號，要求撤除惡意揣測的發言。相隔3年他被狗仔拍到與女生互動親密，粉絲驚呼「我要心碎了」、「要嘛談戀愛要嘛沒有邊界感動手動腳，選一個吧」、「遠離買超，交友需謹慎，都長點心吧」。