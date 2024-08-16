我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沙門氏菌黃瓜致全美至少449人病倒 這三州是重災區

名校敲門磚？AMC數學競賽爆洩題 學生、家長憤怒

汪小菲在台灣又「鬧事」？上餐廳失控朝店員狂咆哮

娛樂新聞組／即時報導
汪小菲(右)5月宣布再婚，娶回台灣網美Mandy。(取材自微博)
汪小菲(右)5月宣布再婚，娶回台灣網美Mandy。(取材自微博)

中國富商汪小菲與台灣女星大S徐熙媛）離婚後，今年5月娶回網美Mandy（馬筱梅），除了經常大秀恩愛，他似乎也很常陪老婆回台灣。近日，汪小菲被爆料，在台灣訂了一間餐廳準備用餐，他一抵達就表示要馬上入座，被店員告知位置還在收拾後，竟當場發飆， 奧客(台語，不受歡迎的客人)行徑掀起討論。

有網友在Threads上分享，汪小菲與Mandy預定了當天8時15分的座位，夫妻兩人7時20分抵達餐廳後便向店員告知要馬上入座，然而，汪小菲得知位置還在整理後，他竟燃起無名怒火，竟突然朝著店內員工發飆，咆哮：「你們腦袋是鏽了是不是？空的桌子為什麼不能入座」。

當店員緊急將座位整理完畢，大約7時40分帶著兩位「貴客」入座，汪小菲和Mandy看了菜單之後，便直接離場，此時店員上前關切情況，汪小菲僅回應：「不想吃了。」態度相當惡劣。該則貼文曝光後，立刻引來眾多網友關注，許多人在留言區表示：「真沒禮貌」、「素質真差」、「小菲沒有兩面評價在人間！哈哈哈」、「到底何時要滾出台灣」、「汪小菲真的是發瘋天花板，愛死」、「為什麼還賴在台灣不走啊」。

張蘭和汪小菲一起成立的餐飲品牌麻六記，張蘭曾在兒子離婚事件時藉機撈金，酸辣粉等產...
張蘭和汪小菲一起成立的餐飲品牌麻六記，張蘭曾在兒子離婚事件時藉機撈金，酸辣粉等產品在直播平台爆紅。（取材自新民周刊）

汪小菲2009年與媽媽張蘭，建立「麻六記」飲食企業，開了多家分店。在汪小菲與大S的離婚後風波期間，張蘭藉機撈金，酸辣粉等產品在直播平台爆紅。新婚妻子Mandy也經常出現在直播畫面中，幫忙汪小菲帶貨。

汪小菲 大S 徐熙媛

上一則

21歲兒可望成金鐘黑馬 謝祖武：不看好、不期待

延伸閱讀

大S兒子直播想出鏡 對汪小菲吐一句話驚呆網友

大S兒子直播想出鏡 對汪小菲吐一句話驚呆網友
大S兒子想出鏡 對汪小菲口出狂言驚呆網友

大S兒子想出鏡 對汪小菲口出狂言驚呆網友
張雨綺傳有新歡 戀上小12歲籃球員 「一家四口」外出吃飯

張雨綺傳有新歡 戀上小12歲籃球員 「一家四口」外出吃飯
「星女郎」張雨綺有新歡？ 神秘男被指是小12歲籃球員

「星女郎」張雨綺有新歡？ 神秘男被指是小12歲籃球員

熱門新聞

馮紹峰穿著全黑西裝，相當帥氣。(取材自微博)

同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合

2024-08-12 07:00
李李仁和陶子在新加坡玩得很開心。（取材自Instagram）

李李仁機場安檢說了一句話 惹哭女海關當場飆淚

2024-08-14 01:40
賈玲被眼尖網友發現，似乎復胖了一些。(取材自微博)

小腹凸、臉變圓… 賈玲為電影減重50公斤「復胖」了？

2024-08-15 08:00
周星馳經典喜劇片「食神」將在內地重映。(取材自微博)

時隔28年… 周星馳「食神」首登內地大銀幕 網：欠星爺的電影票該還了

2024-08-12 21:31
曹駿有望參演「唐詭3」。(取材自微博)

沒流量、沒大咖的「唐詭2」火了… 觀眾推薦「童身出身的他」加盟續集

2024-08-12 08:00
周星馳執導、主演的經典電影「少林足球」未在中國內地上映。(取材自豆瓣電影)

周星馳是「片場暴君」？ 王晶揭他拒改「少林足球」片名 錯失內地票房

2024-08-10 21:30

超人氣

更多 >
4生肖運勢走上坡 屬馬準備升職、他們感情生活最幸福

4生肖運勢走上坡 屬馬準備升職、他們感情生活最幸福
神隱10多年 玉女歌手年近50歲仙氣迷人

神隱10多年 玉女歌手年近50歲仙氣迷人
男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了

男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了
巴菲特住了70年的房子當初只花3.1萬 他的5個購屋名言

巴菲特住了70年的房子當初只花3.1萬 他的5個購屋名言
南加爾灣2亞裔長者陳屍旅店 疑殺妻後自殺

南加爾灣2亞裔長者陳屍旅店 疑殺妻後自殺