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粉絲如喪屍推擠包圍？ 王鶴棣怒退綜藝「不錄了」

娛樂新聞組／綜合報導
王鶴棣參加綜藝節目，竟遭熱情民眾包圍險發生意外。(取材自微博)
王鶴棣參加綜藝節目，竟遭熱情民眾包圍險發生意外。(取材自微博)

大陸男神王鶴棣以「蒼蘭訣」、「以愛為營」等劇人氣暴漲，不過日前他參加籃球主題的綜藝節目，發生了遭熱情圍觀民眾包圍，甚至出現如同「喪屍」般推擠的危險情況，事後節目組發文道歉，王鶴棣的工作室也發文宣告要退出節目錄製。

噓！星聞報導，王鶴棣近日參加籃球主題的綜藝節目「我的主場」，錄製的地點是在一處戶外的籃球場，結果現場吸引許多民眾圍觀，把場地外圍了一層又一層的人牆，甚至當節目錄製告一段落時，民眾就開始衝入場內迅速將王鶴棣團團圍住，搶著要與他合照，王鶴棣本想伸手拉跌坐在地的人，也根本來不及，之後還出現推擠的情況，現場是混亂又危險。

事後王鶴棣的粉絲痛批節目組沒有做好現場人員的管控，而且當人群散去時，現場留下了大量的垃圾，粉絲還自發的幫忙清理，深夜王鶴棣工作室官方微博，特地發出聲明指出，「節目錄製現場混亂，存在眾多隱患未解決，導致出現重大錄製事故。當天我方多次溝通節目組，但現場問題始終未得解決。」所以向節目組宣告「王鶴棣先生將退出『我的主場』節目之後的錄製，並暫停後續所有該節目的配合和宣傳。」同時也要求節目組要向影響到的人事公開道歉，並妥善解決問題。

隨後「我的主場」節目組也在官方微博發聲，說明現場混亂的情況，是因為節目落地執行管控疏忽，因此向王鶴棣先生和現場觀眾以及粉絲們深表歉意，另外節目組也終止與本次落地執行方合作，後續也將全面梳理各項管理流程，完善錄製流程與安全。之後會用更嚴謹的態度去執行相關工作，嚴格把控錄製安全，堅決杜絕此類事件再次發生，保障嘉賓和工作人員安全。

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