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小腹凸、臉變圓 瘦了50公斤的賈玲復胖了？

娛樂新聞組／綜合報導
賈玲被眼尖網友發現，似乎復胖了一些。(取材自微博)
賈玲被眼尖網友發現，似乎復胖了一些。(取材自微博)

為拍攝電影「熱辣滾燙」減重50公斤的大陸女星賈玲，自從瘦下來後，屢屢成為網友熱議焦點。日前，她出席巴黎奧運會活動，被拍到開懷大笑時，露出滿臉褶子。近日，她又被網友發現，穿上連身裙後小腹明顯凸起，之前凹陷的面頰，也圓潤了不少，被質疑「復胖」。

賈玲為電影「熱辣滾燙」挑戰自我，在短短一年時間內，減掉50公斤，而她的減肥方法，令不少愛美女生趨之若鶩，但如此快速減重，難免出現反彈情況。

日前，賈玲在巴黎被路人野生捕獲，發現整個人復胖起來，除了見到肚腩外，臉部亦變得圓潤，而且出現大量眼紋。不過也有網友表示，賈玲有點肉更可愛，就算有些復胖也是可以接受的。

其實，賈玲自從瘦身後就爭議不斷，包括有人說她減肥之後皮膚皺巴巴的，看起來老了許多；還有人說她體重反彈，骨架肉眼可見地變大，特意為顯瘦穿一身黑。面對種種議論，賈玲卻從不回應。

此外，賈玲人紅是非多，她在成功減肥後，肖像遭到安徽某健康產品公司盜用，對方在未經她同意下，擅自生產「賈女士黑咖啡」，還印上她的照片做廣告。賈玲因此對該公司提起訴訟。

經法院判決，該公司必須停止侵權行為，不得再生產侵犯賈玲肖像權的商品，並向賈玲公開道歉，賠償其經濟損失人民幣10萬元。

減重 巴黎奧運 咖啡

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