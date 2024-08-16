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得罪造型師？郭富城頂泡麵頭、西瓜皮開唱 粉絲激動「臉帥就好」

娛樂新聞組／綜合報導
郭富城的金色泡麵頭引發熱議。(取材自微博)
郭富城的金色泡麵頭引發熱議。(取材自微博)

香港天王郭富城近日在紅館舉辦一連13場的「ICONIC世界巡迴演唱會」，他在演唱會上展現多套華麗服裝外，更連續換了多個勁爆髮型，包括金色泡麵頭、橘色西瓜皮假髮、不規則髮片，驚呆不少觀眾。有網友大讚「造型獨特」，但也有人質疑「他得罪造型師了嗎？」

郭富城開唱，許多演藝圈好友都到場支持，妻子方媛與2個女兒也在台下觀賞。不過，相較他的勁歌熱舞，不少網友卻討論起郭富城在台上的造型，還笑說，「郭天王開始走抽象路線了？」

其中，網友討論度最高的便是「金色泡麵頭」搭配「花朵西裝外套」，網友紛紛表示，「像整碗泡麵倒在頭上」、「得罪造型師了嗎？」、「讓人瞬間想到袁姍姍的美杜莎髮型」、「造型真的一言難盡」、「真的欣賞不了」。

郭富城的橘色西瓜皮假髮被指像「河童」。(取材自微博)
郭富城的橘色西瓜皮假髮被指像「河童」。(取材自微博)

郭富城的不規則髮片驚呆網友。(取材自微博)
郭富城的不規則髮片驚呆網友。(取材自微博)

從網友分享的惡搞圖片可見，郭富城橘色西瓜皮假髮被和「河童」配對；頭上長滿刺的造型則被和孫悟空造型拿來比對。

但也有網友出面替郭富城緩頰，「他的演唱會造型一直都很浮誇的啦」、「臉好看，怎麼樣都可以」。

不知道是不是網友的聲音被聽見了，郭富城在下一場演唱會中，沒有再戴浮誇的假髮，而是以自己的髮型登場，被網友大讚「超帥」。

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