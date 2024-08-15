我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了

房價、投資獲利 千禧世代財務「翻身」

陳曉東巡演上演「溼背秀」2個女兒登台絕技爆發

記者林士傑／即時報導
陳曉東送給歌迷多首「東式情歌」。(圖／和協整合行銷提供)
陳曉東送給歌迷多首「東式情歌」。(圖／和協整合行銷提供)

陳曉東化身白馬王子，上周於中國廣州展開「REFLECTION心有獨鍾30周年」巡演，2位女兒Kathelyn、Katheryn變身左右護法，卯足全力助攻，陳曉東讚不絕口給出100分滿分，表示女兒2個月前開始準備，「練習時挺辛苦的，經常拉筋訓練要擺硬Pose ，直到上台前都還在練習」，相當心疼。

陳曉東華語、粵語雙聲帶齊發，送給歌迷多首「東式情歌」，並舞力全開獻唱「心理遊戲」、「特務」等舞曲串燒，只是因為汗腺太過發達，滿身汗的他上演「溼背秀」，不禁開玩笑說：「這樣的『脫水』秘招，是我瘦身的方法之一，跳完舞衣服可以擰出好幾盆汗水了，演唱會後肯定又瘦了幾公斤！」

擔任嘉賓的2位女兒才藝大爆發，無論是鋼琴、芭蕾、街舞都難不倒她們，氣場、台風穩健強大一舉收服全場歌迷，在台下的奶奶（陳曉東媽媽）更驕傲地起身大聲鼓掌叫好。此外陳曉東的嫩妻王妤嫻、親朋好友都到場支持，組成超級應援團在台下搖旗吶喊，氣氛相當溫馨。

接下來陳曉東閉關準備9月28日攻台北小巨蛋開唱，面對人生的首場小巨蛋，他特別安排「專屬歌單」，令人期待，他表示：「短期之內不會再來到台灣開唱，也不知道下次什麼時候會再開唱，每一場都有可能是最後一場演出，好不容易的30周年演出，希望歌迷都可以到場來感受滿滿的經典回憶，一起合唱。」

陳曉東(前)舞力全開，相當帥氣。(圖／和協整合行銷提供)
陳曉東(前)舞力全開，相當帥氣。(圖／和協整合行銷提供)
陳曉東的媽媽在台下拍手叫好。(圖／和協整合行銷提供)
陳曉東的媽媽在台下拍手叫好。(圖／和協整合行銷提供)
陳曉東的老婆王妤嫻(左起)帶小女兒Katheryn、大女兒Kathelyn在台下...
陳曉東的老婆王妤嫻(左起)帶小女兒Katheryn、大女兒Kathelyn在台下力挺。(圖／和協整合行銷提供)

上一則

「負負得正」模仿王家衛？朱一龍票房大翻車

延伸閱讀

江蕙復出有譜？動力火車嚇到做1決定全場笑翻

江蕙復出有譜？動力火車嚇到做1決定全場笑翻
北高市長喊話盼復出 江蕙「有些動心」要好好思考

北高市長喊話盼復出 江蕙「有些動心」要好好思考
泰勒絲取消奧地利演出 歌迷聚集維也納街道合唱療傷

泰勒絲取消奧地利演出 歌迷聚集維也納街道合唱療傷
泰勒絲IG照疑出現賀錦麗背影 歌迷猜為大選表態埋伏筆

泰勒絲IG照疑出現賀錦麗背影 歌迷猜為大選表態埋伏筆

熱門新聞

馮紹峰穿著全黑西裝，相當帥氣。(取材自微博)

同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合

2024-08-12 07:00
李李仁和陶子在新加坡玩得很開心。（取材自Instagram）

李李仁機場安檢說了一句話 惹哭女海關當場飆淚

2024-08-14 01:40
林淑容身穿白色閃鑽禮服，相當亮眼。圖／媒體棧提供

神隱11年…有鮮肉相伴 63歲女星變成這樣 轟動新加坡

2024-08-07 15:56
周星馳經典喜劇片「食神」將在內地重映。(取材自微博)

時隔28年… 周星馳「食神」首登內地大銀幕 網：欠星爺的電影票該還了

2024-08-12 21:31
曹駿有望參演「唐詭3」。(取材自微博)

沒流量、沒大咖的「唐詭2」火了… 觀眾推薦「童身出身的他」加盟續集

2024-08-12 08:00
周星馳執導、主演的經典電影「少林足球」未在中國內地上映。(取材自豆瓣電影)

周星馳是「片場暴君」？ 王晶揭他拒改「少林足球」片名 錯失內地票房

2024-08-10 21:30

超人氣

更多 >
早田希娜想參觀特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎火速取關

早田希娜想參觀特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎火速取關
菲律賓奧運金童歸國獲英雄式歡迎 祖父：勿忘初衷

菲律賓奧運金童歸國獲英雄式歡迎 祖父：勿忘初衷
全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜

全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜
自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了

自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了
好市多8元袋裝燕麥 每餐都可以用上它

好市多8元袋裝燕麥 每餐都可以用上它