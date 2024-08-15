陳曉東巡演上演「溼背秀」2個女兒登台絕技爆發

陳曉東送給歌迷多首「東式情歌」。(圖／和協整合行銷提供)

陳曉東化身白馬王子，上周於中國廣州展開「REFLECTION心有獨鍾30周年」巡演，2位女兒Kathelyn、Katheryn變身左右護法，卯足全力助攻，陳曉東讚不絕口給出100分滿分，表示女兒2個月前開始準備，「練習時挺辛苦的，經常拉筋訓練要擺硬Pose ，直到上台前都還在練習」，相當心疼。

陳曉東華語、粵語雙聲帶齊發，送給歌迷多首「東式情歌」，並舞力全開獻唱「心理遊戲」、「特務」等舞曲串燒，只是因為汗腺太過發達，滿身汗的他上演「溼背秀」，不禁開玩笑說：「這樣的『脫水』秘招，是我瘦身的方法之一，跳完舞衣服可以擰出好幾盆汗水了，演唱會後肯定又瘦了幾公斤！」

擔任嘉賓的2位女兒才藝大爆發，無論是鋼琴、芭蕾、街舞都難不倒她們，氣場、台風穩健強大一舉收服全場歌迷，在台下的奶奶（陳曉東媽媽）更驕傲地起身大聲鼓掌叫好。此外陳曉東的嫩妻王妤嫻、親朋好友都到場支持，組成超級應援團在台下搖旗吶喊，氣氛相當溫馨。