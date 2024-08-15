我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了

房價、投資獲利 千禧世代財務「翻身」

戲說從頭／「九部的檢察官」上線 為未成年護航

娛樂新聞組╱綜合報導
王真兒(圖)、鄒元清在「九部的檢察官」劇中都是警務人員。(取材自微博)
王真兒(圖)、鄒元清在「九部的檢察官」劇中都是警務人員。(取材自微博)

愛奇藝網劇「九部的檢察官」日前舉行超前看片會，張譯飾演的雷旭空降未檢察部、秦嵐飾演的檢察官都子瑜與楊甜(徐帆飾)、徐張荔(王真兒飾)、劉柳(鄒元清飾)等人共同組成了九部護「未」隊，織就一張守護少年的溫暖網。

新京報報導，王真兒在劇中飾演法警大荔，主要工作是協助檢察官辦案，該角色武力值爆表，被稱為「52公斤級散打冠軍」。談到印象深刻的戲分，王真兒笑稱，雖然每天辦公室換水的任務看似簡單，但這一細節最能體現大荔的幹練與堅韌；拍攝過程中，她更是親自上陣，扛起重重的水桶。

鄒元清則飾演法學碩士畢業的職場新人劉柳，是團隊中的宣傳小能手和氛圍擔當。鄒元清表示，在接觸未檢工作之前，對這個領域知之甚少，但透過拍攝，深刻感受到未檢工作的複雜和多元。

此外，王真兒、鄒元清還表示，拍攝過程中劇組氛圍輕鬆愉悅，與張譯、秦嵐的合作讓她們受益良多。王真兒透露，張譯熱愛表演，經常為角色增添新點子，引導她們深入挖掘角色內心，讓表演層次更加豐富。她說，張譯不僅教會了她很多表演技巧，更拉她出舒適圈，重新思考了演員這個職業。

鄒元清則表達，與眾多前輩合作如同中樂透般幸運，每天都在學習、成長。例如與秦嵐的第一場對手戲，原本法庭上的專業術語可以念出來，但秦嵐的所有台詞全部背下來了。這讓她體會到專業演員對台詞的嚴謹態度。

王真兒、鄒元清(圖)在「九部的檢察官」劇中都是警務人員。(取材自微博)
王真兒、鄒元清(圖)在「九部的檢察官」劇中都是警務人員。(取材自微博)

上一則

觀影說劇╱李李仁再演警察 打戲自曝不認真

下一則

與夏克立離婚落幕 黃嘉千恢復單身訴心聲

延伸閱讀

等了9年終於solo 子瑜將發迷你專輯 粉絲嗨翻

等了9年終於solo 子瑜將發迷你專輯 粉絲嗨翻
等了9年…經歷被迫道歉、資源不均紛擾 子瑜終於solo

等了9年…經歷被迫道歉、資源不均紛擾 子瑜終於solo
鞏俐當年演「秋香」放不下身段 鄭佩佩充當翻譯還搞笑加碼

鞏俐當年演「秋香」放不下身段 鄭佩佩充當翻譯還搞笑加碼
劉端端疑出軌 網憂「慶餘年3」二皇子換角

劉端端疑出軌 網憂「慶餘年3」二皇子換角

熱門新聞

馮紹峰穿著全黑西裝，相當帥氣。(取材自微博)

同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合

2024-08-12 07:00
李李仁和陶子在新加坡玩得很開心。（取材自Instagram）

李李仁機場安檢說了一句話 惹哭女海關當場飆淚

2024-08-14 01:40
林淑容身穿白色閃鑽禮服，相當亮眼。圖／媒體棧提供

神隱11年…有鮮肉相伴 63歲女星變成這樣 轟動新加坡

2024-08-07 15:56
周星馳經典喜劇片「食神」將在內地重映。(取材自微博)

時隔28年… 周星馳「食神」首登內地大銀幕 網：欠星爺的電影票該還了

2024-08-12 21:31
曹駿有望參演「唐詭3」。(取材自微博)

沒流量、沒大咖的「唐詭2」火了… 觀眾推薦「童身出身的他」加盟續集

2024-08-12 08:00
周星馳執導、主演的經典電影「少林足球」未在中國內地上映。(取材自豆瓣電影)

周星馳是「片場暴君」？ 王晶揭他拒改「少林足球」片名 錯失內地票房

2024-08-10 21:30

超人氣

更多 >
早田希娜想參觀特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎火速取關

早田希娜想參觀特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎火速取關
菲律賓奧運金童歸國獲英雄式歡迎 祖父：勿忘初衷

菲律賓奧運金童歸國獲英雄式歡迎 祖父：勿忘初衷
全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜

全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜
自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了

自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了
好市多8元袋裝燕麥 每餐都可以用上它

好市多8元袋裝燕麥 每餐都可以用上它