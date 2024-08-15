戲說從頭／「九部的檢察官」上線 為未成年護航

王真兒(圖)、鄒元清在「九部的檢察官」劇中都是警務人員。(取材自微博)

愛奇藝網劇「九部的檢察官」日前舉行超前看片會，張譯飾演的雷旭空降未檢察部、秦嵐飾演的檢察官都子瑜與楊甜(徐帆飾)、徐張荔(王真兒飾)、劉柳(鄒元清飾)等人共同組成了九部護「未」隊，織就一張守護少年的溫暖網。

新京報報導，王真兒在劇中飾演法警大荔，主要工作是協助檢察官辦案，該角色武力值爆表，被稱為「52公斤級散打冠軍」。談到印象深刻的戲分，王真兒笑稱，雖然每天辦公室換水的任務看似簡單，但這一細節最能體現大荔的幹練與堅韌；拍攝過程中，她更是親自上陣，扛起重重的水桶。

鄒元清則飾演法學碩士畢業的職場新人劉柳，是團隊中的宣傳小能手和氛圍擔當。鄒元清表示，在接觸未檢工作之前，對這個領域知之甚少，但透過拍攝，深刻感受到未檢工作的複雜和多元。

此外，王真兒、鄒元清還表示，拍攝過程中劇組氛圍輕鬆愉悅，與張譯、秦嵐的合作讓她們受益良多。王真兒透露，張譯熱愛表演，經常為角色增添新點子，引導她們深入挖掘角色內心，讓表演層次更加豐富。她說，張譯不僅教會了她很多表演技巧，更拉她出舒適圈，重新思考了演員這個職業。