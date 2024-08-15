「負負得正」模仿王家衛？朱一龍票房大翻車

朱一龍在「負負得正」中的演技被指刻意而浮誇。(取材自微博)

金雞影帝朱一龍主演的電影「負負得正」勇闖七夕檔，但票房意外爆冷，至今才6000多萬(人民幣，下同，約842.8萬美元)，遠不及他之前的「人生大事」和「消失的她」，分別有17億、35億高票房。不少觀眾評價劇情抽象，讓人不知所云，還有人直指整部片都在「模仿王家衛」。

「負負得正」講述朱一龍飾演的黃振開懷疑自己正活在一部電影裡，他什麼也改變不了，只能遵循著劇本，日復一日，淪為生活的囚徒。搬入新租處後，他遇到邱天飾演的神祕室友李小樂，她的突然出現和莫名消失，讓黃振開的生活蕩起漣漪，也讓他重獲感知愛的能力。

「負負得正」上映前被封為「十年來最佳愛情片」，但很多人看了後抨擊「難看，浪費時間」、「好無聊」、「不知道導演想要表達什麼」。最讓人詬病的是，「負負得正」疑似抄襲王家衛「重慶森林」、「春光乍洩」、「阿飛正傳」、「墮落天使」等片中的經典場景，其中，女主角邱天的短髮造型，甚至像極「重慶森林」中王菲 的翻版。

據悉，21歲的邱天身高170公分，瘦高的身材和清冷五官，頗有幾分王菲的影子，被不少網友封為「下一個王菲」。

而影帝朱一龍在片中的表現，則是讓不少網友搖頭，他似乎試圖復刻梁朝偉 那種「眼神裡都是戲」的演技，結果卻用力過猛，每個表情、每個動作都顯得刻意而浮誇。朱一龍更被批評沒有和邱天複製出「梁朝偉、王菲」式浪漫自如的CP感。