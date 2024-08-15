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92歲港星胡楓開箱靈骨塔 網喊別接這節目

娛樂新聞組／綜合報導
胡楓近日在社群開箱靈骨塔，嚇壞網友。(取材自小紅書)
胡楓近日在社群開箱靈骨塔，嚇壞網友。(取材自小紅書)

從影超過70年、現年92歲的「修哥」胡楓，是香港受歡迎的老戲骨演員之一，去年獲香港電影金像獎終身成就獎，今年7月獲香港政府頒授銅紫荊星章。雖然年事已高，仍活躍於演藝圈；近幾年他也跨足網路市場，近日在社群開箱靈骨塔，卻嚇壞網友，喊他「不要接這些節目啦」。

胡楓小紅書帳號「修哥萬花筒」近日上傳新影片，沒想到開箱靈骨塔的內容令人大吃一驚，他寫下：「沒想到骨灰龕（靈骨塔）都可以這麼新潮！在這個世界裡面，樣樣東西都是日新月異的，例如現在的一些人工智能等科技。現在連骨灰龕都很進步！實在令人大開眼界！」

影片中，胡楓大讚現在的靈骨塔很「優雅」、「環境優美」、「堂皇」等，甚至像豪宅一樣，對於還可依照先人的喜好做設計，更令胡楓感到很新奇。

影片曝光後，引來大批網友熱烈討論，「修哥，這個真不合適，下次不要接這些節目啦」、「有沒有搞錯，叫修哥賣這個廣告」；但也有網友認為只是介紹而已，「坦然面對死亡，拍個廣告而已」、「人家都不忌諱了，心態好身體好嘛」、「向大家介紹一下生老病死的行業，沒什麼好忌諱」。

胡楓在社群介紹靈骨塔，被疑對後事早有準備，其實他先前就曾出席靈骨塔開幕，也透露未來會與亡妻呂永荷的骨灰放在一起，對於生死相當看得開。

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