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王楚然甩爛演技罵名？ 新劇合作另一男神… 哭戲意外獲好評

娛樂新聞組／即時報導
王楚然(右)和張晚意主演的「柳舟記」，熱度攀升。(取材自微博)
王楚然(右)和張晚意主演的「柳舟記」，熱度攀升。(取材自微博)

長相甜美的大陸女星王楚然，去年和男神楊洋合作電視劇「我的人間煙火」，被吐槽演技呆滯、只會瞪眼皺眉。今年，王楚然參演爆款劇「慶餘年2」，在劇中飾演被青樓逼良為娼的女子，卻再次因為「演技尷尬」登熱搜。近日，她和張晚意主演「柳舟記」，熱度竄升，她的演技也罕見受到網友追捧。

「柳舟記」改編自狂上加狂的小說「藏嬌」，講述王楚然飾演的柳眠棠身為仰山第一寨主，身負重傷，被張晚意飾演的淮陽王崔行舟救下，柳眠棠醒來後失憶，將崔行舟誤認為夫君崔九，並跟隨崔行舟守護邊關，夫妻相處從客客氣氣，進一步發展成兩情相悅，卻又面臨身分騙局的考驗。

近日，鴂情進展到柳眠棠發現崔九為了討好權貴假意輸棋，心疼又生氣地與崔九攤牌，過程中眼眶泛紅、無聲落淚，既生氣又委屈的表情，相當有層次，贏得觀眾讚賞，「相較之前演技，感覺進步相當多」。

據悉，王楚然於2016年參演「將軍在上」出道，之後在「尚食」中飾演反派，讓人印象深刻。但她出道以來，爭議不少，除曾爆出耍大牌，還被曝光搶角、翻對手戲男演員白眼等，可說是形象一落千丈。

她的演技也屢屢被嫌，直到這次在「柳舟記」中，展現出自然流暢的情緒轉折，和張晚意的日常夫妻拌嘴互動，也被評毫不做作，完全拯救她之前爛演技罵名。

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