閨密情生變？吳千語婚禮沒邀周揚青

吳千語（圖）日前在義大利完婚，沒邀閨密周揚青參加。(取材自Instagram)

香港 女星吳千語與「百億富三代」施伯雄（Brian）日前於義大利補辦盛大婚禮，整場婚禮在郊外莊園舉行，走簡約高雅路線，當天出席的朋友陸續公開照片，卻未見吳千語父母的身影，傳聞夫妻倆是想隱瞞女方的出身。而近日，港媒再度挖出，吳千語的婚禮上也不見過去同框拍片的閨密周揚青 參加，被推測可能是和周揚青曾脫口爆料吳千語已婚有關。

周揚青（圖）曾脫口吳千語已婚。（取材自微博）

30歲的吳千語早年和林峯的一段情談得轟轟烈烈，因女方移情別戀告吹。分手後與施伯雄交往，兩人分分合合，不少港媒指稱是因為吳千語背景複雜，得不到施伯雄家族的認同。去年傳出男方砸了1.2億共築愛巢，羅志祥前女友周揚青和吳千語同框為時尚雜誌拍短片，周揚青脫口稱對方「已婚女士」，吳千語當下也沒否認。

據香港01報導，疑似失言的周揚青，這回沒受邀參加吳千語的婚禮，更沒發文或留言祝福吳千語，似乎閨密情生變。

吳千語的婚禮上，爭議不只這一樁，日前港媒更發現，新娘入場時，吳千語捨去爸爸牽她走上紅毯的橋段傳聞是由於要保密她身家背景。吳千語入行以來一直嚴禁父母曝光，聲稱父親有澳洲 血統、在澳洲開餐館，自己小學時曾到澳洲留學，再回香港就讀中學。當時，她的電影公司老闆黃百鳴曾在訪問中大讚吳千語，他說︰「千語媽媽是國語老師，國語好，有利於內地發展，父親在澳洲做生意，英文也好。她很單純，肯定無添加。」 之後，她被踢爆只是在杭州出生，後來移居香港，家境一般，父親在香港當燒味師傅。