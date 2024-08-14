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劉德華巡演完22場 稱還夠力要唱到70歲

記者林士傑／台北報導
62歲的劉德華感謝粉絲相挺，喊話70歲還可以跟大家見面。（圖／台灣映藝提供）
62歲的劉德華感謝粉絲相挺，喊話70歲還可以跟大家見面。（圖／台灣映藝提供）

天王劉德華上個月起專注投入「今天⋯is the Day」巡演，周周都有演出，自上海起跑至上周成都累計完成22場，因為場場爆滿，62歲的他說有了粉絲的支持和愛慕，霸氣宣告「相信70歲仍可站在台上跟大家見面」，立刻引發觀眾尖叫。

他上周在成都連唱四場，第二場碰巧是七夕情人節，笑著告白「我是牛郎，你們是？」眾人齊聲回織女，接著他要大家喊三次「劉德華我愛你」，帶來相互呼應的「謝謝你的愛」。保養得宜的他練就精實身材，腹肌常讓粉絲大飽眼福，此回被拱脫衣服，他笑說：「60幾歲還要脫衣服，我不用靠這個了吧！」表示可以表演穿衣服，因為太賣力衣服全部溼透，很難脫掉。

超過五年沒辦演唱會，華仔維持充沛體能，在成都站安排彩蛋，提到43年的演藝人生有過高低起伏，幸而有粉絲相伴，他說：「跟你們一起，我都是幸福的，不管怎麼樣，大家都會在我身邊，希望你們陪我走過每一個彎路。」接著帶來在此次巡演首度演唱的「峰迴路轉」。

另外，成都粉絲集結合力完成「愛華1萬年」的MV，華仔感動表示：「他們不只有才華，還很『愛華』。」非常享受聽到粉絲告白「劉德華我愛你」的聲音。

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