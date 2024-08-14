我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

岸田文雄不參選自民黨總裁選舉 日媒點名可能人選

不顧死亡警告 男子騎車穿越加州大蘇爾 滾落100呎山崖

觀影說劇／徐崢「逆行人生」刻畫底層困境 觀眾評價兩極

娛樂新聞組／綜合報導
徐崢（中）執導的「逆行人生」，講述一名被裁員的中年人，背負房貸等經濟壓力，被迫從「程序員變成外賣員，折射現今中國成年人面對的現實與無奈。（取材自微博）
徐崢（中）執導的「逆行人生」，講述一名被裁員的中年人，背負房貸等經濟壓力，被迫從「程序員變成外賣員，折射現今中國成年人面對的現實與無奈。（取材自微博）

男星徐崢執導的「逆行人生」近期上映，講述一名被裁員的中年人，背負房貸等經濟壓力，被迫從「程序員（程式設計師）變成外賣員」的經歷，折射現今中國成年人面對的現實與無奈。但是電影上映後評價兩極。

徐崢執導的「逆行人生」，折射現今中國成年人面對的現實與無奈。(取材自微博)
徐崢執導的「逆行人生」，折射現今中國成年人面對的現實與無奈。(取材自微博)

中央社報導，「逆行人生」近期於中國上映，也被認為是這一暑假檔期當中最具爭議的電影。該片的劇情是徐崢飾演的男主角高志壘，45歲時遭任職的大公司裁員，但又面臨房貸、女兒學費、父親住院等多重壓力，高志壘在不得已的情況下決定送外賣。

劇情的刻畫儘管時而浮誇，一如徐崢電影一貫的風格，但貫穿劇中的一系列當前中國面臨的社會問題，如大廠員工「996」工時（指超長時間工作），就業環境緊縮、職場年齡歧視，以及P2P（網路借貸平台）爆雷給中產家庭帶來的困境，還有外送員在軟體演算法中喘息求生存，越來越競爭，賺錢越來越難。

影片引起許多討論與關注，有看法認為，影片反映了當前環境中各個階層面臨的生存困境。

不過，另一方的輿論認為，「逆行人生」是部一群不懂底層真實生活的「有錢人」編製出來的電影，讓「窮人花錢看富人演窮人」，質疑這是消費窮人的苦難。同時，電影的結局也無法鼓勵失業的中產階級坦然接受送外賣的命運，也無法讓外送員感受到尊重與理解。一部描述中國底層的電影，意外引起兩極看法。

據第一財經報導，徐崢在近日於上海宣傳該片時，分享了他體驗外送員生活的一個細節。他說，送外賣時，沒有一個人認出他來，這讓他意識到，其實很多人面對外送員時，最多只有一個接過外賣的動作，而不會看外送員一眼。

2018年徐崢主演的「我不是藥神」在中國民間引起反響與思考，對於「逆行人生」是否可能有如「我不是藥神」一樣在社會層面引起改變？徐崢回應，電影更多時候不能直接解決問題，而是提出問題，在情感層面引發觀眾的共鳴和思考。

徐崢說，電影改變不了很多現實，但可以改變人心，人心的改變可能是從給外送員打好評開始。「在大家都很不容易的日子裡，在現實生活脆弱而不確定的時間裡面，以最大的善意對待自己，也以這樣的善意對待別人，彼此之間互相傳遞愛和暖意」。

裁員 就業 歧視

上一則

孫鵬喊角頭若大賣 將帶兒子孫建豪遊街示眾

下一則

羅時豐與姪子互相獻上祝福 反駁決裂說法

延伸閱讀

孫鵬與孫安佐大和解 放話要遊街示眾「大義滅親」

孫鵬與孫安佐大和解 放話要遊街示眾「大義滅親」
雷諾斯夫妻檔 攻克周末票房冠亞軍

雷諾斯夫妻檔 攻克周末票房冠亞軍
路透：思科今年將二度裁員 這次再砍數千人

路透：思科今年將二度裁員 這次再砍數千人
朱一龍首當監製 「想離電影更近一點」

朱一龍首當監製 「想離電影更近一點」

熱門新聞

馮紹峰穿著全黑西裝，相當帥氣。(取材自微博)

同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合

2024-08-12 07:00
林淑容身穿白色閃鑽禮服，相當亮眼。圖／媒體棧提供

神隱11年…有鮮肉相伴 63歲女星變成這樣 轟動新加坡

2024-08-07 15:56
曹駿有望參演「唐詭3」。(取材自微博)

沒流量、沒大咖的「唐詭2」火了… 觀眾推薦「童身出身的他」加盟續集

2024-08-12 08:00
周星馳執導、主演的經典電影「少林足球」未在中國內地上映。(取材自豆瓣電影)

周星馳是「片場暴君」？ 王晶揭他拒改「少林足球」片名 錯失內地票房

2024-08-10 21:30
景甜目前專注在事業上，近日有新劇「四海重明」開播。（取材自微博）

不讓他洗白「私密照」風波？ 景甜取關張繼科

2024-08-08 20:54
周星馳經典喜劇片「食神」將在內地重映。(取材自微博)

時隔28年… 周星馳「食神」首登內地大銀幕 網：欠星爺的電影票該還了

2024-08-12 21:31

超人氣

更多 >
賣房抽5%佣金不再 新規17日生效 菜鳥房仲更難生存

賣房抽5%佣金不再 新規17日生效 菜鳥房仲更難生存
香蕉皮泡水養綠植有用嗎？專家怎麼說

香蕉皮泡水養綠植有用嗎？專家怎麼說
網紅指巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗 中國網友號召抵制

網紅指巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗 中國網友號召抵制
裴洛西批澳前總理對台言論「愚蠢」被反嗆訪台「魯莽」

裴洛西批澳前總理對台言論「愚蠢」被反嗆訪台「魯莽」
曾志偉拍電影傳女星「假戲真做被硬上」她忍34年說出內幕

曾志偉拍電影傳女星「假戲真做被硬上」她忍34年說出內幕