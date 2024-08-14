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92歲的港星推「豪宅」網驚呆：老人家不合適

娛樂新聞組／即時報導
胡楓去年奪得香港電影金像獎終身成就獎。（中新社）
胡楓去年奪得香港電影金像獎終身成就獎。（中新社）

從影超過70年、現年92歲的「修哥」胡楓，是香港最受歡迎的演員之一，去年獲香港電影金像獎獲得終身成就獎殊榮，今年7月獲香港政府頒授銅紫荊星章。雖然年事已高仍活躍於演藝圈，在各大活動也會看見他的身影，近幾年他也跨足網路市場。近日在社群開箱靈骨塔，讓網友嚇壞：「不要接這些節目啦！」

胡楓開箱靈骨塔嚇壞網。（取材自小紅書）
胡楓開箱靈骨塔嚇壞網。（取材自小紅書）

胡楓近年開設小紅書帳號並創立節目「修哥萬花筒」，近日上傳新影片，沒想到內容令人大吃一驚。他在內文寫下：「沒想到骨灰龕（靈骨塔）都可以這麼新潮！在這個世界裡面，樣樣東西都是日新月異的，例如現在的一些人工智能等科技。現在連骨灰龕都很進步！實在令人大開眼界！」

影片中，胡楓大讚現在的靈骨塔很「優雅」、「環境優美」、「堂皇」等，甚至形容像豪宅一樣，對於還可依照先人的喜好做設計，更令胡楓感到很新奇。

胡楓形容靈骨塔像豪宅一樣。（取材自小紅書）
胡楓形容靈骨塔像豪宅一樣。（取材自小紅書）

影片曝光後，引來大批網友熱烈討論，「修哥，這個老人家真不合適，下次不要接這些節目啦」、「大吉利是，有沒有搞錯，叫修哥賣這個廣告」、但也有網友認為只是介紹而已，「支持修哥，都什麼年紀了，坦然面對死亡拍個廣告而已」、「人家都不忌諱了，百無禁忌也好啊，心態好身體好嘛」、「向大家介紹一下生老病死的行業，並沒有什麼忌諱」。

胡楓在社群介紹靈骨塔，被疑對後事早有準備，其實他先前就曾出席靈骨塔開幕，也透露未來會與亡妻呂永荷的骨灰放在一起，對於生死相當看得開。

香港 人工智能 小紅書

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