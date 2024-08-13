曾志偉拍電影傳女星「假戲真做被硬上」她忍34年說出內幕

香港星曾志偉(左圖，本報資料照片)執導電影「安樂廣場」，戲中女星余倩雯(右圖，取材自微博)遭歹徒性侵的片段，多年來盛傳是假戲真做。

港星曾志偉1990年演而優則導電影「安樂廣場」，講述一群香港 遊客到菲律賓遭挾持殘殺，其中女星余倩雯遭歹徒性侵的片段，多年來盛傳是假戲真做，余倩雯事後崩潰。片中另一位女星唐麗球時隔34年被問傳聞，強調大家都是專業演員，當下男、女演員都拍到很崩潰。

今年60歲的唐麗球在「安樂廣場」飾演「林秀麗」一角，有遭歹徒摸胸部片段；余倩雯飾演的「Judy」更是遭性侵，片中因此得到創傷症候群。而曾志偉2019年受訪時，曾形容這場戲算是「假戲真做」，但有底線是「不讓性器官觸及演員重要部位」，引發爭議。

香港01報導，唐麗球曾獲1984年獲得港姐季軍，日前出席活動時，表示就她所知余倩雯拍的那場戲沒有大家所說的那麼嚴重，拍攝時有清場，只有導演、攝影師人在裡面。至於聽聞余倩雯拍完後崩潰？唐麗球表示，不只是余倩雯，那個菲律賓籍的男演員拍完表情也崩潰。

唐麗球強調，大家都是專業演員，當下都接受、瞭解只是劇情需要。而那位菲律賓演員是天主教徒，拍完還大哭，可能覺得很自責對女星做出粗暴行為。

至於戲中自己被摸胸的橋段，唐麗球則表示保護措施都有做好，所以當下男演員並沒有真的觸碰到她。