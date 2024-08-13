開唱秀腹肌不夠、全場喊脫掉 62歲劉德華反應曝光

劉德華(前)賣力唱跳，相當帥氣。（圖／台灣映藝提供）

香港 天王劉德華（華仔）上個月起專注投入「今天⋯is the Day」巡演，周周都有演出，自上海起跑至上周成都累計完成22場，因為場場大爆滿，62歲的他表示有了粉絲的支持和愛慕，霸氣宣告「相信70歲仍可站在台上跟大家見面」，立刻引發全場觀眾瘋狂尖叫。

他上周在成都連唱4場，第2場碰巧是七夕情人節，他笑著告白「我是牛郎，你們是？」，眾人齊聲回說「織女」，接著要大家喊完3次「劉德華我愛你」，帶來相互呼應的「謝謝你的愛」。保養得宜的他練就精實身材，不時秀出腹肌讓粉絲大飽眼福，此回被拱脫衣服，他笑說：「60幾歲還要脫衣服，我不用靠這個了吧！」表示可以表演穿衣服，衣服因為太賣力全部溼透，實在很難脫掉。

劉德華專注投入「今天⋯is the Day」巡演。（圖／台灣映藝提供）

雖然超過5年沒辦演唱會，但劉德華維持住充沛體能，如今36場演唱會進入倒數階段，他不捨地說：「觀眾的熱情對我來說是正能量，每日都鞭策自己keep going（繼續前進）」。他在成都站安排彩蛋，提到43年的演藝人生有過高低起伏，幸而有粉絲相伴，他說：「跟你們一起，我都是幸福的，不管怎麼樣，大家都會在我身邊，希望你們陪我走過每一個彎路。」接著帶來在此次巡演首度演唱的「峰迴路轉」。

劉德華被粉絲拱脫掉，幽默回應要求。（圖／台灣映藝提供）

另外，成都粉絲集結合力完成「愛華1萬年」的MV，劉德華感動表示：「他們不只有才華，還很『愛華』，每一次聽到他們不停說劉德華我愛你，我真的享受他們的聲音，時時刻刻都被他們的舉止感動。」接下他短暫休息數日，16日起橫跨2周在杭州舉辦6場演唱會，面對精力充沛的粉絲，劉德華深感佩服：「他們的歡呼、吶喊聲比我還要強！超棒！」

62歲的劉德華感謝粉絲相挺，喊話70歲還可以跟大家見面。（圖／台灣映藝提供）

劉德華將於10月31日起在台北小巨蛋連唱4天，門票在遠大售票系統販售，採「實名制登記抽選」制度，民眾可在25日下午3點28分至30日下午3點28分期間登記報名，預計31日上午11點28分公布抽選結果，中選者付費後才代表購票成功，更多相關資訊請洽主辦單位超級圓頂臉書 官方粉絲專頁。