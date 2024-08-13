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鄭秀文「愛情城事」湊對劉冠廷 曾被凶惡眼神嚇壞

娛樂新聞組／綜合報導
鄭秀文(左)、劉冠廷在「愛情城事」中有精采對手戲。(取材自微博)
鄭秀文(左)、劉冠廷在「愛情城事」中有精采對手戲。(取材自微博)

電影「愛情城事」將於9月在香港上映，該片由曾寶儀監製領軍，召集港台等大明星主演，包括李心潔、鄧麗欣、鄭秀文、劉冠廷、張震、鄭中基、林嘉欣及阮經天等影星，讓不少觀眾非常期待。

香港01報導，「愛情城事」分成十段敘事，鄭秀文在片中與劉冠廷有對手戲。對於首次合作就有深情互動，鄭秀文透露她在看電影「陽光普照」時，就被劉冠廷凶惡的眼神嚇到不寒而慄，而第一次赴台灣拍戲的鄭秀文表示，很興奮可以跟劉冠廷合作，謙虛表示自己是抱著學習的心態而來。

劉冠廷聽了鄭秀文的讚賞直說「不敢當」，透露鄭秀文抵台就定妝定到半夜，隔天一早又參與圍讀，看見鄭秀文剛拿到手的劇本，短短幾頁卻全寫滿密密麻麻的筆記，讓他對鄭秀文敬佩不已。

鄧麗欣主演的另一個短篇，與台灣資深男星蔡振南有對手戲，劇情講述香港女孩陪台灣男友父親去打疫苗的生疏互動。鄧麗欣表示，自己赴台灣很多次，卻是第一次在台灣拍戲，很捨不得只拍短短三天：「這裡便當太好吃！」

聽不懂台語的鄧麗欣回憶，一開始擔心和蔡振南接觸不多，有些尷尬，結果讀劇本時兩人反而很聊得來，未開拍前就有一種莫名的默契存在，就如同劇情中女孩和男友父親的互動般有正面改變。兩人表現也讓導演黃綺琳和監製曾寶儀很滿意：「沒想到這個組合，互動竟會這麼有趣可愛！」

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