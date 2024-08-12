我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧結束就傳緋聞 谷愛凌和法國飛魚「夜店熱舞」

加州購屋 擬強制簽房仲合約 期限3個月

張凌赫新劇評價、收視都慘 被嘲唯一代表作是「與白鹿熱戀」

娛樂新聞組／綜合報導
張凌赫(左)搭檔景甜合演「四海重明」，收視不如預期。(取材自微博)
張凌赫(左)搭檔景甜合演「四海重明」，收視不如預期。(取材自微博)

中國男星張凌赫自從「蒼蘭訣」嶄露頭角後，戲約不斷，一年推出約七部電視劇，但除了「度華年」中的裴文宣一角稍有一些熱度，其他幾乎沒有激起任何水花。近日，他和「人間富貴花」景甜合演的「四海重明」開播，人氣和口碑敬陪末座，有網友開酸，張凌赫至今唯一的代表作是「與白鹿之間的緋聞」。

26歲的張凌赫有著近190公分的身高，長相帥氣的他自出道以來就吸引不少人的目光，這一年來演出的電視劇包括「雲之羽」、「寧安如夢」、「度華年」等，合作的女星有白鹿、虞書欣、趙今麥等，皆是人氣小花，但作品的熱度卻始終不高。

近日，他和景甜合作的奇幻劇「四海重明」開播，卻剛好碰上巴黎奧運，結果收視成績慘不忍睹，集均播放數字只有282.2萬，遠不及之前楊冪的「狐妖小紅娘」集均1961.5萬。

「四海重明」也被不少網友嫌棄「劇情太老套了」。

還有網友嘲諷張凌赫，出道至今唯一的代表作就是「與白鹿之間的緋聞」。

張凌赫被嘲至今唯一的代表作是「與白鹿之間的緋聞」。(取材自微博)
張凌赫被嘲至今唯一的代表作是「與白鹿之間的緋聞」。(取材自微博)

張凌赫去年和白鹿搭檔主演古裝劇「寧安如夢」爆出假戲真做緋聞，這段戀情當時被炒得沸沸揚揚，引起極大轟動。

緋聞 景甜 巴黎奧運

上一則

好萊塢維持婚姻秘訣 明星夫妻流行分房睡

下一則

阿湯巴奧閉幕空降「出任務」帥騎重機接走會旗

延伸閱讀

張凌赫搭景甜新劇GG了？ 被嘲唯一代表作是「與白鹿爆熱戀」

張凌赫搭景甜新劇GG了？ 被嘲唯一代表作是「與白鹿爆熱戀」
楊冪演村姑落淚 網讚「看著都苦了」

楊冪演村姑落淚 網讚「看著都苦了」
楊冪有望鹹魚翻生？ 新劇扮苦情村姑 哭戲驚豔網友

楊冪有望鹹魚翻生？ 新劇扮苦情村姑 哭戲驚豔網友
楊冪翹蘭花指倒垃圾 白瘦農婦造型讓人好出戲

楊冪翹蘭花指倒垃圾 白瘦農婦造型讓人好出戲

熱門新聞

林淑容身穿白色閃鑽禮服，相當亮眼。圖／媒體棧提供

神隱11年…有鮮肉相伴 63歲女星變成這樣 轟動新加坡

2024-08-07 15:56
2019年汪小菲(左)抱著3歲的兒子汪希箖。(取材自微博)

大S兒子想出鏡 對汪小菲口出狂言驚呆網友

2024-08-03 21:00
周星馳執導、主演的經典電影「少林足球」未在中國內地上映。(取材自豆瓣電影)

周星馳是「片場暴君」？ 王晶揭他拒改「少林足球」片名 錯失內地票房

2024-08-10 21:30
郭晶晶曾與同為跳水隊的田亮（左）譜出一段「亮晶晶」戀曲。（新華社資料照片）

當年跳水「亮晶晶」同在巴黎 一個帶貨 一個當裁判長

2024-08-02 22:54
景甜目前專注在事業上，近日有新劇「四海重明」開播。（取材自微博）

不讓他洗白「私密照」風波？ 景甜取關張繼科

2024-08-08 20:54
季芹(右)、王仁甫帶著女兒樂樂赴加拿大辦入學。(摘自臉書)

帶女兒赴加拿大讀書 王仁甫被認成「季芹的爸爸」超介意

2024-08-07 00:20

超人氣

更多 >
爆炸性改判 奧委會要求美體操女將歸還銅牌

爆炸性改判 奧委會要求美體操女將歸還銅牌
巴奧女籃／1分險勝法國 美跨季61連勝完成8連霸

巴奧女籃／1分險勝法國 美跨季61連勝完成8連霸
不斷更新／巴奧閉幕式 湯姆克魯斯從天而降

不斷更新／巴奧閉幕式 湯姆克魯斯從天而降
抓傷澳洲球員？中國水球美女曬「血痕照」回懟：誰也別說誰

抓傷澳洲球員？中國水球美女曬「血痕照」回懟：誰也別說誰
布碌崙日落公園無證客增加 席地而睡、春光外洩 民眾怨觀感差

布碌崙日落公園無證客增加 席地而睡、春光外洩 民眾怨觀感差