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戲說從頭／「小夫妻」對談走心 打破傳統夫妻關係引熱議

娛樂新聞組／綜合報導
「小夫妻」的劇情接地氣，引起網友討論。(取材自微博)
「小夫妻」的劇情接地氣，引起網友討論。(取材自微博)

中國戲劇「小夫妻」近期熱播，描述家庭情感引起不少共鳴，戲裡男女主角打破傳統「男主外，女主內」家庭分工，以及談到現在年輕人熱議的「迴避型依戀」感情理論等劇情，都在各大社群平台上引發廣泛探討。

鳳凰網報導，「小夫妻」根據作家毛利的小說「全職爸爸」改編，講述郭京飛飾演的丈夫「周全」遭受職場危機被辭退，而殷桃飾演的妻子「車莉」的事業卻意外突飛猛進，周全選擇擔任全職爸爸接過家庭的責任。兩人家庭角色互換後，一切都朝著意想不到的方向發展的都市情感故事。

男主角郭京飛演技扎實，台詞穩定，且在情感戲上有著極為出色的爆發力。先前在「都挺好」、「我是餘歡水」中，郭京飛都憑藉著優秀的角色塑造能力，完美的呈現了角色，也因為獨特的表達方式，給觀眾留下了深刻的記憶點。

而女主角殷桃也是以演技見長，早先的「雞毛飛上天」，衝擊大獎成功的「人世間」裡，殷桃都有著十分亮眼的發揮。

「小夫妻」顛覆式重建家庭分工，打破男主外女主角內的刻板印象，以全新視角切入生活。劇集不迴避家庭生活中難以避免的磕磕碰碰，同時劇集更留心於建構兩性對話的場域。

從周全第一次疏忽時孩子的意外受傷，導致兩夫妻爆發激烈爭吵，到家庭共同出遊，車莉忙於處理工作，兩夫妻不歡而散；再到全家一起去北京參加晚宴，周全看到事業有成的妻子與各大品牌方洽談，而自己感到備受冷落。劇集生動地展現出二者家庭分工和社會地位的互換後人物內心產生的情緒變化以及情感落差，真實地演繹出矛盾產生、在雞毛蒜皮的瑣碎事宜中逐漸愈演愈烈再到爆發的全過程。

此外，劇集更重視夫妻相處之道的深度探討，車莉與周全一次次走心的對談，敢於表達個人的觀點與情緒，在交流的過程中保持求同存異，獲得雙方內心深處真正的理解與支援。

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