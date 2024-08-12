同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合

馮紹峰穿著全黑西裝，相當帥氣。(取材自微博)

一年一度的七夕情人節剛過，大陸知名女星趙麗穎 和前夫馮紹峰，竟又傳出復合傳聞。七夕當天，趙麗穎、馮紹峰各自透過工作室微博 曬照，巧合的是，兩人都穿上正式禮服，且很有默契地都在中指戴上戒指，讓不少網友好奇是否「隔空放閃」。

從照片中可見，趙麗穎穿著一襲淡藍色禮服，微露酥胸，配文寫道，「沉入氤氳水色中，定格趙麗穎的流光瞬間，慶祝這一刻同頻共振的心跳」。同日，馮紹峰也透過工作室曬出穿著全黑西裝的帥照，並配文，「馮紹峰限定營業。」

兩人不光服裝相襯，有眼尖網友發現，他們並分別在中指戴上戒指，趙麗穎的是顆閃亮大鑽戒，馮紹峰則是黃金戒圍的鑲鑽戒指。

種種巧合讓網友懷疑兩人是在「隔空放閃」，甚至有可能走上復合之路。

據悉，馮紹峰和趙麗穎曾合作「西遊記之女兒國」、「知否知否應是綠肥紅瘦」，因戲生情於2018年官宣結婚，隔年兒子「想想」出生。不過，2021年4月，兩人爆出離婚，震驚四方。

離婚後的兩人並未交惡，常被拍到帶著兒子出遊、聚餐的畫面，因此關於兩人復合的傳聞，不時會流傳在網上。