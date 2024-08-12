沒流量、沒大咖的「唐詭2」火了… 觀眾推薦「童身出身的他」加盟續集

曹駿有望參演「唐詭3」。(取材自微博)

古裝探案劇「唐朝詭事錄2」(簡稱「唐詭2」)可說是今年暑假最火的電視劇之一，不光站內熱度破萬，豆瓣評分還拿了8.4高分。挾著高人氣、高口碑，「唐詭3」近日傳出已開始籌備，而第三部的演員除了楊旭文、楊志剛、郜思雯、陳創等原班人馬，據傳還加入了觀眾推薦的曹駿。

「唐朝詭事錄」沒有流量、沒有大咖的加持，卻能殺出一條血路，靠的就是扎實的劇情和拍攝品質。

36歲的曹駿是童星出身，曾演過「真命小和尚」、「寶蓮燈前傳」、「九歲縣太爺」等多部經典古裝劇，演技獲得認可。但近幾年，曹駿的資源大減，沒接到什麼好戲，幾乎被遺忘了。

近日，「唐詭3」的導演郭靖宇觀眾幫忙一起選演員，不少網友推薦了曹駿。而曹駿在近期直播時，也坦言自己已經和郭靖宇見過面，並聊了一下合作事宜，郭靖宇也關注了曹駿的抖音 ，看來合作機會大增。

據悉，「唐朝詭事錄」是罕見相當寵粉的一部劇，「唐詭2」在拍攝前，觀眾讓導演確保原班人馬上場，果然，劇中靈魂角色盧凌風、蘇無名、裴喜君、櫻桃、費雞師全部到齊，連公主、太子等角色都沒換演員。

不只如此，觀眾推薦的老戲骨車保羅、第一季中「靈魂擺渡」的三個演員，也都加入演出陣容或「合體」了。