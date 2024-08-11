張凌赫搭景甜新劇GG了？ 被嘲唯一代表作是「與白鹿爆熱戀」

張凌赫被嘲至今唯一的代表作是「與白鹿之間的緋聞」。(取材自微博)

大陸男星張凌赫自從「蒼蘭訣」嶄露頭角後，戲約不斷，一年推出約七部電視劇，但除了「度華年」中的裴文宣一角稍有一些熱度，其他幾乎沒有激起任何水花。近日，他和「人間富貴花」景甜 合演的「四海重明」開播，人氣和口碑敬陪末座，有網友開酸，張凌赫至今唯一的代表作是「與白鹿之間的緋聞 」。

26歲的張凌赫有著近190公分的身高，長相帥氣的他自出道以來就吸引不少人的目光，這一年來演出的電視劇包括「雲之羽」、「寧安如夢」、「度華年」等，合作的女星有白鹿、虞書欣、趙今麥等，皆是人氣小花，但作品的熱度卻始終不高，無法讓人留下深刻印象。

近日，他和景甜合作的奇幻劇「四海重明」開播，卻剛好碰上巴黎奧運 ，結果收視成績慘不忍睹，集均播放數字只有282.2萬，遠不及之前楊冪的「狐妖小紅娘」集均1961.5萬。

除此之外，「四海重明」也被不少網友指出「劇情太老套了」，簡直是將所有的「古偶套路」全都搬過來了。有網友嘲諷，這樣的劇情就算是張凌赫的神仙顏值，配上景甜的「人間富貴花」的氣質，也拯救不了這部戲。

還有網友嘲諷張凌赫，出道至今唯一的代表作就是「與白鹿之間的緋聞」。