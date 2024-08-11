再陷「修修臉」疑雲？ 趙露思高EQ「洗白」 網友卻這麼說…

趙露思被指鼻子、嘴唇、下巴比以前精緻許多。(取材自微博)

「95後小花」趙露思憑藉「傳聞中的陳芊芊」打開知名度，之後陸續演出「星漢燦爛」、「偷偷藏不住」等爆款具，人氣攀升。近日，趙露思與陳偉霆合作新劇「許我耀眼」，除了劇中多變造型受關注，她的鼻子、嘴唇、下巴等也被發現比以前精緻許多，因此引發「修修臉」質疑。對此，她親上火線回應。

趙露思在直播時表示，最近很多人見到她就誇說「變美了」，她表示自己還挺開心，「誰不想越變越美？愈變愈好呢？我有一些自己的經驗。今年好多人看到我說，露思妳變漂亮了、露思妳又瘦了、露思又白了。我覺得都是我一點點成長，包括一些努力換來的結果！我還是挺開心的」，避重就輕回答了長相變化的原因。

不過，她的高EQ回應卻未消除網友的疑慮，甚至有人吐槽，「變成網紅臉，少了高級感」、「整容醫生和妳都努力了，妳掏錢，醫生掏技術」、「像許多人就是不像她自己」，還有人直言，「減肥能減成這樣，全世界的整形醫院都應該倒閉了」。

據悉，趙露思為了拍攝「許我耀眼」，特地塑形及鍛錬體態，她還特地到南韓 治裝，買了足足四大箱新衣服。不過，有網友發現她的鼻子變挺、下巴變尖，連嘴唇也比以前更為豐盈，深陷「動臉」疑雲。

對此，趙露思粉絲回應，她只是在化妝和造型上做出改變，並未整形，要大家別再亂猜了。此前，亦有粉絲要求趙露思工作室不要再替她過分修圖。