楊冪演村姑落淚 網讚「看著都苦了」
中國知名女星楊冪，出道以來演技備受爭議，近幾個月的作品更是命途多舛，包括諜戰劇「哈爾濱一九四四」、古偶「狐妖小紅娘月紅篇」、喜劇電影「沒有一頓火鍋解決不了的事」接連仆街，撼動她頂流花旦的地位。近日，她主演的新劇「生萬物」正式殺青，從公開片段可見，她的演技「大躍進」，讓不少網友看好她可以藉這個村婦角色「鹹魚翻生」。
綜合媒體報導，「生萬物」講述楊冪飾演的千金小姐，因為經歷家道中落、繼而被綁架再被一位農民拯救，而下嫁農村成為村姑，在變故落難後在農村裡掙扎求存的生活。該劇早前開拍時，曾因楊冪白晳肌膚生圖，一度惹來網友抨擊「不像村姑」，但隨劇集殺青，更多劇照相關畫面公開後，風向竟180度大反轉。
已公開的畫面可見，楊冪演出苦情淒楚的角色感染力十足，其中有一幕哭戲的眼神令人震撼，只見鏡頭定在楊冪臉部特寫，她的眼神充滿悲天憫人的破碎感，相比過往靠著偶像顏值演繹的角色，可說是演技大爆發。
不少網友大讚，「代入感太強」、「看著好苦啊」、「期待楊冪的演技」、「眼神好細膩，有感染力」。更有評論指楊冪的「生萬物」將會開創新一波潮流，作品亦會成為指標性的先河。
其實，楊冪為了這部新劇，在4個月拍攝期間推掉所有外務，甚至忍痛缺席常駐的綜藝節目「密室大逃脫」，足見她全心投入拚翻身的決心。
不過，也有網友指出，楊冪在「生萬物」中的造型與趙麗穎在「幸福到萬家」中的造型有著相似之處，甚至酸她是「學人精」，想模仿趙麗穎的轉型之路。
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