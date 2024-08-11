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王麗坤老公涉詐被捕 已婚離婚同天曝光

娛樂新聞組／綜合報導
王麗坤傳出老公是詐騙犯。（取材自微博）
王麗坤傳出老公是詐騙犯。（取材自微博）

中國女星王麗坤於2019年傳與詹姓富商結婚，但當時她否認。而去年詹某涉嫌詐騙遭逮，王麗坤也被指犯法，其工作室否認。近日一段新曝光的錄音間接證實王麗坤已婚，並透露正在辦離婚，「已婚和辦離婚被同天知道」話題上了娛樂熱搜。如今更有消息傳出，稱詹某過去曾背著王麗坤利用贓款嫖娼，且詹某對此供認不諱。

根據中國媒體「優點娛樂」報導，王麗坤前夫詹某以低價銷售學區房為幌子，精心設計騙局。詐騙案8日開庭審理，從上午10時一路進行到晚上10時才結束，且該案的受害者也出庭旁聽，法院外還有許多受害者等待審理結果。據受害者代表透露，詹某案的涉及金額高達13.9億人民幣（下同，約1.91億美元），但至今只追討回1億多。

受害者代表庭審過程中提到，詹某過去曾背著前妻王麗坤使用贓款嫖娼，每次支付1萬（約1380美元）到10萬（約1.38萬美元）不等，數額高達幾百萬。詹某傳也辦理了好幾張身分證，用來轉移和隱匿贓物。

傳出詹某坦承利用贓款嫖娼指控，引來不少網友紛紛心疼王麗坤。

王麗坤2004年從北京舞蹈學院畢業後就被徐克導演選中出演電視劇「七劍下天山」，進入娛樂圈，曾演出林心如主演的夯劇「美人心計」等片，她曾與「步步驚心」十四爺林更新傳過緋聞，但最後選擇在2019年閃嫁給熱烈追求她的富商。

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