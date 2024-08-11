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少林足球「內鬥」錯失中國票房 王晶爆周星馳暴君內幕

娛樂新聞組／綜合報導
周星馳執導、主演的經典電影「少林足球」未在中國內地上映。(取材自豆瓣電影)
周星馳執導、主演的經典電影「少林足球」未在中國內地上映。(取材自豆瓣電影)

香港喜劇天王周星馳執導、主演的經典電影「少林足球」，2005年上映後在全球引發轟動，但唯獨在中國沒有上映，讓不少影迷十分失望。近日，香港資深導演王晶談到當年星爺與投資方反目原因，以及未能在中國上映的內幕。

王晶不久前在YouTube開設個人頻道「王晶笑看江湖」，談話內容多圍繞在好友兼拍檔周星馳身上。近日，王晶談到周星馳經典作品「少林足球」，稱他在拍攝該片時顯露「片場暴君」本色，並談到星爺與投資方撕破臉原因、未能在中國上映的內幕。

香港01報導，王晶雖然未直接參與「少林足球」製作，但對拍片其中過程相當了解，他直言，「『少林足球』其實尋覓投資方相當久，寰宇公司的林小明最後接受他一個很不平等的條約，結果搞到很不開心」。王晶指，「所有『少林足球』版權、甚至連『少林足球』四個字都歸周星馳所有，最後在金像獎頒獎典禮上，林小明的太太衝上去和他爭著拿獎。」王晶形容當時現場情況非常尷尬。

此外，對於「少林足球」未能在中國上映，王晶則表示是因為周星馳個人的固執所導致，他說，「其實『少林』兩個字，嵩山少林寺早有商業登記，任何人未經過少林寺的批准，不能濫用『少林』這兩個字。」但在周星馳的一意孤行下，反對改用「功夫足球」等片名，而在少林寺派人前來洽談時，更拒絕與對方會面。

最後，「少林足球」未能在中國上映，王晶表示，「本來可以在中國賺很多錢，結果幾乎變成虧損，只能以某種盜版的形式讓大家看到。」

據悉，「少林足球」不僅風靡亞洲，在西方國家上映後也獲得巨大成功。統計顯示，該片在全球累計總票房約5000萬美元，不僅入選美國「時代」雜誌評選的25部最佳體育電影之一，也是德國、瑞士、奧地利、義大利、法國、匈牙利、西班牙等歐洲國家重播次數最多的周星馳電影。

周星馳

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