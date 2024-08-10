49歲黃立行好久不見 頭髮白了 網：變慈祥
台灣知名歌手黃立行和中國女星徐靜蕾愛情長跑14年，因而消失螢光幕前長達七年。近日有網友曬出和吳建豪、黃立行在上海球場的正面合照，黃立行戴著白色鴨舌帽，兩邊頭髮已斑白，「急速老化」的模樣，網友笑說：「黃立行咋（怎麼）變得那麼慈祥了」。
2010年徐靜蕾執導「杜拉拉升職記」收穫上億人民幣票房，她也和演出的金曲歌王黃立行迸出愛情火花，交往至今14年。兩人緋聞雖甚囂塵上，卻始終未正面承認戀情，黃立行幾乎神隱了，不再發行專輯，鮮少拍片，甚至沒有官方臉書、微博、IG帳號，從不對外曬恩愛。徐靜蕾曾在蔡康永節目大誇黃立行「哪兒都好」。近年黃立行淡出演藝圈，但不時會出現在女友的IG中，2月徐靜蕾曾曬出黃立行黑白照背影，甜喊：「我的助理」。
近日，有網友在小紅書發文，寫下：「大溪球場打球」，標註地點在上海，巧遇吳建豪與黃立行，吳建豪戴著墨鏡和圓帽，相當低調；而黃立行則大方露出整張臉龐，但兩邊斑白的頭髮讓整個人老了不少。吳建豪因為還在幕前，偶爾會在公開活動上出現，所以狀態保持得很好，吳建豪只小黃立行三歲，但視覺年齡有點差距。
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