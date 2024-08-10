49歲黃立行好久不見 頭髮白了 網：變慈祥

吳建豪(左二)及黃立行(右二)在上海高球場被偶遇。(取材自微博)

台灣知名歌手黃立行和中國女星徐靜蕾愛情長跑14年，因而消失螢光幕前長達七年。近日有網友曬出和吳建豪、黃立行在上海球場的正面合照，黃立行戴著白色鴨舌帽，兩邊頭髮已斑白，「急速老化」的模樣，網友笑說：「黃立行咋（怎麼）變得那麼慈祥了」。

2010年徐靜蕾執導「杜拉拉升職記」收穫上億人民幣票房，她也和演出的金曲歌王黃立行迸出愛情火花，交往至今14年。兩人緋聞 雖甚囂塵上，卻始終未正面承認戀情，黃立行幾乎神隱了，不再發行專輯，鮮少拍片，甚至沒有官方臉書 、微博、IG帳號，從不對外曬恩愛。徐靜蕾曾在蔡康永節目大誇黃立行「哪兒都好」。近年黃立行淡出演藝圈，但不時會出現在女友的IG中，2月徐靜蕾曾曬出黃立行黑白照背影，甜喊：「我的助理」。