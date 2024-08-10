伊能靜、庾澄慶離婚15年 為兒罕見同入鏡

伊能靜（左）在社群平台曝光影片，影片中哈林庾澄慶（右）意外現身。 （取材自伊能靜小紅書）

「小哈利 」庾恩利日前自紐約大學 畢業，爸爸庾澄慶和媽媽伊能靜都到場獻上祝福，雖然未同框，但兩人對兒子的愛不因各自有了家庭而減少，被網友大讚是離異家庭的典範。近日伊能靜為了慶祝小哈利的舞台處女秀，還特地錄了一段影片，影片中哈林也意外入鏡，令網友驚呼，「看到哈林我以為這個帳號是假的。」

噓！星聞報導，伊能靜近日在小紅書 分享庾恩利舞台處女秀的畫面，隔沒幾秒鐘卻出現前夫庾澄慶的身影。庾澄慶直言，自己對兒子第一次唱現場感到緊張，「而且他還要跟朱一龍一起唱『情非得已』，我更緊張」，伊能靜則繼續接力說道：「這首歌（情非得已）是你來到這個世界上，在產房聽到的第一首歌，意義非凡喔。」

伊能靜與庾澄慶2009年離婚，兩人離婚後不曾同框。今年5月庾恩利從大學畢業時，網友期待看到庾澄慶、伊能靜、庾恩利歷史同框的畫面，可惜只見庾澄慶和伊能靜則是各自發了自己和兒子的合影，引來網友P圖合成三人同框照。