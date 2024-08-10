紫薇、皇阿瑪跨世代同台 網回憶殺：夢回「還珠格格」

海陸（左）與張鐵林在《末代廚娘》首次合作飾演父女。（取材自微博)

「末代廚娘」清末美食勵志劇，由張國立擔任監製，王剛和張鐵林參演，「鐵三角」再度聚首，讓人備受期待。劇中的演員陣容相當豪華，由海陸、紀凌塵主演，曾黎、胡杏兒等實力派演員的加入，讓故事更生動有趣。而海陸與張鐵林分別在新、舊版的「還珠格格」飾演紫薇和皇阿瑪，兩人首次合作飾演父女，讓劇迷們大喊：「一秒夢回還珠格格」、「掀起回憶殺」。不過就卻有網友看到「三代紫薇」如今的模樣，忍不住抱怨「老態盡現」，甚至還開轟「不如同劇女配角」。

「皇阿瑪」張鐵林。(取材自微博)

張鐵林憑著瓊瑤電視劇「還珠格格」中「乾隆帝」一角，被觀眾熟知,出道超過40年、演活無數皇帝的他，更被中國網友稱為「皇帝專業戶」。他近來與第三代「紫薇」海陸，在新劇末代廚娘」中首次合作飾演父女。內容講述女子容兒（海陸飾）陰差陽錯誤入宮成為宮女，煮得一手宮廷好菜獲賞識成為廚娘，過程中因結識侍衛李琪（紀凌塵飾）而共同合作調查盜寶案幕後黑手的故事。

「末代廚娘」把當年鐵齒銅牙紀曉嵐」中「鐵三角」張國立、王剛、張鐵林的、時隔16年再度聚首。除此之外，香港 「視后」胡杏兒飾演溫柔賢淑的榮惠太妃，趙露思的「御用媽媽」曾黎則飾演心計深沉的端康太妃。

海陸因為演出新《還珠格格》。（取材自瓊瑤博客）

不過隨著電視劇熱播，就有不少網友留言、嫌棄女主角海陸的狀態；有網友酸海陸「顯老、顏值崩壞」，更質疑她39歲還在劇中飾演少女「太違和了」、「太老態」，甚至還有人說「還以為胡杏兒是主演」。