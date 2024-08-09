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媽怕被丟雞蛋…柳岩回應母親「打壓式教育」：希望她能走出門

娛樂新聞組／即時報導
擁有好身材的柳岩常常成為男藝人調侃對象。(取材自微博)
擁有好身材的柳岩常常成為男藝人調侃對象。(取材自微博)

中國女星柳岩出道多年，以傲人身材、性感形象打出知名度；日前她的母親在節目上直言43歲的柳岩是「剩女」，「只能找老頭子嫁」，讓許多粉絲為柳岩抱不平；柳岩8日與最強女娛記易立競直播，首次回應母親「打壓式教育」，她說節目播出後，媽媽不敢出門，現在最大的期望就是能讓媽媽走出門去。

1980年出生的柳岩因為是超生，一度沒名字，在傳統環境長大的她，覺得女孩當老師或醫護人員才是好出路。1997年衛校畢業，17歲的柳岩如願成為廣州部隊醫院護士。後來因母親罹患直腸癌，柳岩為籌措手術費，參加主持人比賽，進而進了演藝圈。

柳岩主持之路並不順遂，直到拍攝雜誌封面才一舉成為「性感女神」；柳岩先後在「畫壁」、「四大名捕2」、「奇門遁甲」裡演出大尺度鏡頭，讓她迅速走紅，但「不知羞恥」、「靠胸上位」等一連串負面標籤也接踵而至。

2018年柳岩憑電影「受益人」岳淼淼一角，獲金雞獎最佳女主角提名，2022年的「夢華錄」更讓眾人驚喜看到柳岩不俗的演技。柳岩努力撕下「花瓶」、「性感」標籤，也拚命賺錢治好母親的病，還為父母和哥嫂在廣州買下一棟別墅，而最近「我家那閨女」開播，柳岩再度成為眾人矚目的焦點。

節目上，相比其他星媽誇讚自己女兒的各樣優點，柳岩媽媽不僅批評她「懶懶散散」，指責她「一點都不講究，髒死了」，更直言柳岩是剩女，「年輕小伙子看不上她，要找真只能找老頭子了！」

網友認為柳岩母親太刻薄，節目播出後，有網友網暴柳岩母親，說柳岩踏入娛樂圈純粹是賺錢給媽媽治病，媽媽不心疼女兒，連一句體貼、顧全女兒顏面的話都沒有，實在讓人心寒。

8日柳岩在與易立競直播時回應這個話題，她表示自己對於很多事情都已雲淡風輕，但媽媽因為節目播出後的評論，怕被丟雞蛋不敢出門，現在最大的期望就是能讓媽媽走出門去。

柳岩近來努力擺脫性感形象。（取材自微博）
柳岩近來努力擺脫性感形象。（取材自微博）

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