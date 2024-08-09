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「負負得正」首映 朱一龍首當監製 導演「組團」打call

娛樂新聞組／即時報導
邱天在電影「負負得正」北京首映現場。（取材自國際在線）
邱天在電影「負負得正」北京首映現場。（取材自國際在線）

電影「負負得正」日前在北京舉行「浪漫出逃」首映，監製寧浩及導演溫仕培、主演朱一龍、邱天，友情主演朱珠等優秀電影人亮相首映會現場，分享幕後創作故事。朱一龍談到首次嘗試聯合監製，是「想離電影更近一點」，溫仕培形容兩人合作如「煽風點火」。

新京報報導，導演溫仕培在映後交流環節中透露，朱一龍作為聯合監製，參與了「負負得正」的劇本創作，在拍攝過程中為電影注入源源不斷的新想法。溫仕培形容與朱一龍的合作如同「煽風點火」，總能在即興碰撞中激發出新的創意火花。朱一龍談到首次擔任聯合監製表示：一是「想離電影更近一點，想更多了解電影，試圖窺探電影全貌。」二是劇本與他產生了共鳴：不想每天重複相同的自己，希望在每一天都能拓寬自己的維度。都提供極大的幫助。

監製寧浩則稱讚朱一龍是一個創作型演員，不僅在表演中加入許多自己的想法，而且在電影創作的各個環節都提供了極大的幫助。

該片講述黃振開（朱一龍飾）懷疑自己正活在一部電影裡，什麼也改變不了，只能遵循著劇本，日復一日，淪為生活的囚徒。搬入新住處後，他遇到神秘的合租室友李小樂（邱天飾），她的突然出現和莫名消失讓黃振開的生活蕩起漣漪，也讓他重獲感知愛的能力。據悉，本片將於8月10日全美上映。

與朱一龍合作過的導演也「組團」到現場為他的新作品打call，陳凱歌驚喜現身並表示影片沒有一句「我愛你」，但是卻能讓人感受到動人情感，並且肯定了朱一龍此次的表演，表示：「你現在能演很多完全不同的角色，為你感到高興」。劉江江看完電影後表示：「整個影片非常精彩，之前曾與朱一龍合作，但這次完全沒有在他身上看到舊角色的影子。」導演魏書鈞用「太酷了」表達對電影的喜愛。

朱一龍在電影「負負得正」北京首映現場。（取材自新京報）
朱一龍在電影「負負得正」北京首映現場。（取材自新京報）

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