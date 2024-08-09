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好害羞…黃子韜喊加油 全紅嬋摀嘴笑了

娛樂新聞組／綜合報導
全紅嬋在節目中看到黃子韜加油影片，忍不住摀嘴笑了。（視頻截圖）
全紅嬋在節目中看到黃子韜加油影片，忍不住摀嘴笑了。（視頻截圖）

中國奧運跳水選手全紅嬋早前透露自己喜歡男星黃子韜，網友還發現全紅嬋給黃子韜的演唱會送過花籃；全紅嬋作客「冠軍來了」，節目播放黃子韜的祝福影片，全紅嬋看到影片先是十分驚訝，隨後開心地摀嘴笑起來。

全紅嬋在巴黎奧運跳水女子雙人10公尺台奪金的賽後記者會上，害羞承認自己的偶像是頗受爭議的男星「黃子韜」，引發網友熱議；香港01報導，不少網友在留言區開酸：「黃子韜官宣後迎來人生的第一個貴人」、「黃子韜迎來了事業巔峰」。

7日全紅嬋作客「冠軍來了」，收穫黃子韜的視訊祝福，818體育報導，黃子韜表示：「哈嘍全紅嬋妹妹，此時的你應該已經站在跳水的台上，希望你有一個好的成績，不要受傷，紅紅火火的奪冠歸來，等你，加油！」看到黃子韜一本正經給自己加油，全紅嬋一臉驚喜，忍不住摀臉偷笑。

據報導，主持人華少問全紅嬋「開心嗎？」全紅嬋連連點頭，華少表示，「我告訴你，他比你還緊張！錄製的時候他說，『你別讓她緊張啊！我都有點緊張，我該說啥啊？』所以他說的都是，此刻的你應該在奧運領獎台上了，我也沒辦法讓你在領獎台上看這個」。

華少接著問高興不？「那你有什麼要跟他說的，說一句？反正都是朋友了嘛。」全紅嬋表示「私下說」，華少表示「行行行，私下說」。

「韜韜給全紅嬋加油」的話題衝上熱搜，網友對此紛紛表示，「不要受傷是最溫暖的祝福」、「都是可愛的人，都是我喜歡的人，這感覺真的很好誰懂」、「我的天吶，韜韜給全紅嬋加油」。

搜狐報導，日前黃子韜與旗下藝人徐藝洋官宣戀情，有網友批評黃子韜官宣過於高調，並反酸他未能複製鹿晗當年公開戀情熱度，由於黃子韜此前多次被抓包戀情但拒絕承認，不少粉絲對黃子韜亦粉轉路人甚至成為黑粉，表示追星多年對他十分失望。

黃子韜（左）為跳金牌選手錄製加油影片。（視頻截圖）
黃子韜（左）為跳金牌選手錄製加油影片。（視頻截圖）

全紅嬋 巴黎奧運

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