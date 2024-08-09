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觀影說劇／劉德華搭「危機航線」 和劫機犯大打出手

記者黃保慧／綜合報導
劉德華(右二)新片「危機航線」殺青，與張子楓(中)扮演一對父女，左起為香港寰宇電影公司林小強、劉濤與導演彭順。(圖／台灣映藝提供)
劉德華(右二)新片「危機航線」殺青，與張子楓(中)扮演一對父女，左起為香港寰宇電影公司林小強、劉濤與導演彭順。(圖／台灣映藝提供)

香港天王劉德華監製主演電影「危機航線」，由李心潔老公彭順執導、張子楓及屈楚蕭領銜主演。劉德華在片中扮演國際保安專家，和失明的女兒張子楓遇上暴徒劫機事件，劉德華談到合作說：「和張子楓演父女很有默契，我和她及扮演媽媽的劉濤在拍攝時有很多需要相互配合的戲，長時間磨合下來，覺得彼此之間已經非常熟悉，感覺就真的像一家三口！」

「危機航線」砸下重金拍攝，按照1比1實景打造豪華客機A380的三層機艙，從頭等艙到餐廳、按摩室，到商務艙、經濟艙到底層的行李艙、備餐區全都完美還原了A380航班內部的豪華配備，有如空中的五星級飯店。除了在當中呈現上流社會的生活，更要在其中上演暴徒劫機及狹小空間中的激烈動作場面，導演彭順說：「很多驚險的畫面，都是在座椅間、機艙走道、廁所甚至通風管中發生，激發了我們的創造力，但也增加拍攝的挑戰。」

日前該電影公布定檔海報及前導短片，影片呈現劫機時的緊張氛圍，潛藏在暗處的劉德華悄聲詢問「有人嗎？」，然而信號卻在他發出第二次詢問時驟停，讓人對故事發展更添好奇和期待。

劉德華主演的新作「危機航線」公布前導海報。(圖／華映提供)
劉德華主演的新作「危機航線」公布前導海報。(圖／華映提供)

劉濤

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