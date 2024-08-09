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王俊凱演口吃少年 葛優跟著使勁

娛樂新聞組／綜合報導
王俊凱在「刺蝟」顛覆形象挑戰口吃少年。（取材自微博）
王俊凱在「刺蝟」顛覆形象挑戰口吃少年。（取材自微博）

電影「刺蝟」發布「初五學生」預告，中國偶像團體TFBOYS隊長王俊凱飾演留級兩年被孤立，在家裡被父親罵，不被理解的少年，在這個自閉敏感又倔強的角色身上，彷彿可以看到無數人的青春期縮影；王俊凱此次顛覆形象挑戰口吃少年，也讓不少觀眾驚喜。

齊魯晚報報導，「刺蝟」由顧長衛執導，根據鄭執短篇小說「仙症」改編，葛優、王俊凱領銜主演，8日發布「初五學生」周正單人預告。王俊凱飾演的口吃少年周正被「卡」住的青春期生活日常被一一揭開，不被父親理解已然成為一種常態，口吃帶來的困境更讓周正無法釋懷，當周圍人都將你視為「不正常」的時候，是順從聽話還是叛逆帶「刺」？

報導指出，對於周正因口吃而產生的敏感，王俊凱感同身受，他說：「不同原因導致的口吃說話方式不同，周正的口吃受心理影響更多，父母的不認同，周圍人的排擠更加劇了他不願意開口。」

王俊凱為了還原周正內心的掙扎，常對鏡子和錄像反覆練習，每個斷句都斟酌許久，很多時候讓一旁的葛優也忍不住跟著一起使勁。

北京青年報報導，資深演員葛優將劇中超脫世俗的王戰團拿捏到位，上房爬樹翻越阻礙，只為和知己「乾杯」；王俊凱也突破自我，演活內斂自卑而又帶著倔強不甘的周正。這對戲內的靈魂「病友」在戲外也結成默契忘年交。

談及合作感受，王俊凱自曝與葛優第一次演對手戲時十分緊張，甚至差點忘了怎麼跑步；但從緊張逐漸變得鬆弛，並透露：「大爺會給我們很多的建議，對待表演的態度真的非常值得我們青年演員學習。」

資深演員葛優將「刺蝟」裡超脫世俗的王戰團拿捏到位。（取材自新京報）
資深演員葛優將「刺蝟」裡超脫世俗的王戰團拿捏到位。（取材自新京報）
王俊凱在「刺蝟」飾演被孤立的少年。（取材自齊魯晚報）
王俊凱在「刺蝟」飾演被孤立的少年。（取材自齊魯晚報）

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